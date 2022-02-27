Alina Boz'dan Sürpriz Maraşlı Paylaşımı

Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında final bölümünü ekranlara getirerek yayın hayatını sona erdiren Maraşlı dizisi Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Erken final yapması sebebiyle seyirci kitlesinin kalbinde adeta bir yara izi olarak kalan proje, 26. bölümü ile ekrana hayatını sona erdirmişti. Dizinin erken final yapması izleyici kitlesi büyük bir hüsran yaşadı ve yaşanacak olay gelişmeler de merak konusu oldu. Her ne kadar proje izlenme oranlarında yüksek oranlar elde etmeyi başaramasa da uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir hikayeyi dizi hayranları ile buluşturmuştu.

Ekranlara ilk geldiği ve yayın hayatına başladığı günlerde ilgileri üzerine toplayan ve büyük dikkat çeken Maraşlı isimli televizyon dizisi projesi sezon içerisinde ise hayal kırıklığına uğratmıştı. Sonraki bölümlerinde beklenmeyen bir şekilde reyting oranlarında düşme yaşayan proje, sosyal medyada ise güçlü etkileşimler alıyordu. Seyirci kitlesi ise bu konu hakkında çeşitli yorumlarda bulunuyor ve projenin kanal ve sosyal medyada yapımcı tarafından etkili bir şekilde reklamının yapılmadığını sıklıkla dile getiriyordu.

İzleyici kitlesinin yapmış olduğu bu eleştirilere karşılık olarak dizi hakkında final kararı verilmesi seyirci kitlesini üzüntüye boğan bir gelişme olarak görülmüştü. Bu karar seyirci kitlesini derinden üzmüş ve Maraşlı dizisi ekran hayatını sona erdirme kararı almıştı. Yayın hayatına devam ettiği sürece televizyon ekranlarında fenomen bir dizi olarak gösterilen yapım, her ne kadar yeni bölümlerini yayınlamasa da gönüllerde yerini korumaya devam ediyor.

Dizinin başarılı oyuncusu Alina Boz sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi ve takipçilerinin dikkatini çekti. Oyuncu kadrosu ile buluşan ünlü oyuncu Alina Boz, paylaştığı fotoğraf ile dostluklarının hala devam ettiğini sevenleri ile paylaştı. Söz konusu buluşmada ünlü oyuncu Burak Deniz görülmedi fakat Boz’un saçlarını kestirmesi ise dikkat çekti. Yeni dizi Süslü Korkuluk için saçlarını kestiren ünlü isim, merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.