Mescid-i Aksa Baskınına Tepki Yağdı

Türkiye, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu baskı ardından üst üste sert tepkilerde bulundu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Konu hakkında bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleşti ve konu gündemde yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale edilmesinin ve çeşitli yaralanmalara yol açılmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederken bu durumu şiddetle kınadıklarını da belirtti.

Bir diğer tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik’ten geldi ve Çelik, Mescid-i Aksa'nın maneviyatına ve statüsüne dönük saldırılar ile tehditlerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu açıkladı. Çelik, uluslararası toplumu Mescid-i Aksa ile ilgili sorumluluğu yerine getirmeye çağırdıklarını da paylaştı.

İsrail polisi bugün sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermi kullanmıştı.

Saldırı hakkında elde edinilen bilgilere göre görgü tanıkları çeşitli açıklamalarda bulundu ve İsrail polisinin Aksa'da bulunan Filistinlileri darp ettiğini ifade etti. Filistin Kızılayı da yazılı bir açıklama gerçekleştirdi ve İsrail güçlerinin kullanmış olduğu ses bombası, uygulamış oldukları darp ve kauçuk kaplı mermi sebebiyle 90 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Konu hakkında yapılan açıklamada yaralıların bölgede bulunan hastanelere sevk edildiği belirtildi ve Filistinli sağlık ekipleri de bazı açıklamalarda bulundu. Yaralı sayısının 117’ye yükseldiğini belirten sağlık ekipleri, yapmış olduğu açıklama ile gündemde yer aldı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlemiş olduğu baskın hakkında son bilgileri paylaşan Filistinli Sivil Toplum Kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti ise bir yazılı açıklama gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamada baskın sırasında İsrail polisinin 400 Filistinliyi gözaltına aldığı da aktarıldı.

Bir diğer açıklama da Filistin Kızılayı tarafından yapıldı ve İsrail polisinin yapmış olduğu baskında toplam yaralı sayısının 158 olduğu belirtildi. Mescid-i Aksa'ya yapılan müdahalede İsrail polisinin ambulanslara ve sağlık ekiplerine saldırdığı da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.