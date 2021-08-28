Erkan Petekkaya’dan İddialı Proje!

Geçtiğimiz sezonda Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan başarılı isim Erkan Petekkaya, adından söz ettirmiş ve sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplanmıştı. Sadi isimli mafya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, geniş bir hayran kitlesinin ilgisini çekmeyi başarmış ve Kırmızı Oda dizisine adeta damga vurmuştu.

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve her bölümü ile adından söz ettiren başarılı dizi Kırmızı Oda’ya konuk oyuncu olarak katılan Erkan Petekkaya, Sadi karakteri ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Bunun yanı sıra proje konuk oyuncu olarak katılan fakat en uzun süre boyunca kalan isim olarak büyük başarılar elde eden Erkan Petekkaya, yeni dizi müjdesini verdi.

Hayranlarından gelen ısrar sonucunda uzun bir süre projeye devam eden Erkan Petekkaya, yeni dizisi ile de merak konusu oldu. Sizler için geçtiğimiz sezonda TV8 ekranlarında yer alan Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ve projeye konuk olarak katılan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın yeni dizi projesi hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında yazdık.

İzleyici kitlesi Erkan Petekkaya’dan Sadi karakterinin ayrı bir hikaye olarak ekranlara getirilmesini istemiş ve bu konu hakkında çok sayıda yorum yapılmıştı. Sosyal medyada da bu konu üzerinde paylaşımlar gerçekleştirilirken Sadi karakterinin tek başına bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu olmuştu. Fakat daha sonra Kırmızı Oda dizisinde hayat verilen karakterin tadında bırakılması ile ilgili bir karar alındı Ve Erkan Petekkaya'nın yeni projesi merak edildi.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir televizyon dizisi projesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alarak adından söz ettiren başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, daha sonra dizisinin iptal olduğunu bildirmişti. Ardından farklı bir dizi için görüşmeler yapan ünlü oyuncu, sonunda anlaşma sağladı ve ekranlara geri döneceğini duyurdu. Ünlü ismin yeni dizisinde Şenol Sönmez yönetmenlik yapacak ve oyuncu ise bir polise hayat verecek.