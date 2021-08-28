Emekliye Son Müjde: Bankalar 5000 TL Nakit Ödeme Veriyor, Son Dakika

Bankalardan Emekliye 5000 TL Kredi Verilecek Kredi Notu Önemli Değil. Son dakika duyuruldu. Birçok banka emekli vatandaşlar için 5000 TL kredi vereceğini açıkladı. Bu kredi için kişinin kredi notuna bakılmadan bazı belgelere göre kredi verilecek.

Kredi notu birçok banka ve kredi türü için oldukça önemlidir. Ancak bu bankalar kişilerin kredi notuna bakmadan başka koşullar ile kredi vereceğine dair bilgiler verdi. Bunlara ek olarak kredi imkanı maalesef verilemiyor. Ancak emekliler için kredi kartı onayı iş bankası tarafınca verilecek. İş bankası sizler için birçok farklı kredi kartı imkanı sunmaktadır. Ülkemizde sıkça kullanılan bu kredi kartları belli limitlere göre belirlenir.

Kişi bu limitleri kişi kendi de belirleyip belli bir miktara gelince durdurma şansına sahiptir. İş bankası 2 farklı kredi kartı türü ile hizmet vermektedir. Bu kredi kartları türleri arasında seçim yapıp sunulan limitlere göre kredi kartınızı kullanmanız mümkün hale gelmektedir.

Kişinin kredi kartı başvurusu yapabilmesi için 18 yaşını doldurmuş ve düzenli bir gelire sahip olması gerekir. Çünkü kişiden başvuru esnasında gelir belgesi istenir ve kişinin düzenli bir gelire sahip değil ise başvurusu reddedilir. Kişi başvuru sonrası Mobil uygulama üzerinden kredi başvuru sorgulama ekranından takip edebilir.

Başvurunuz onay aldıktan sonra evinize en yakın şubeye yada evinize kadar getirilir. Kartınız geldikten sonra gerekli aktivasyon işlemlerini yaptıktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Bununla birlikte kişi referans kodu ve telefon numarası ile müşteri temsilcilerini arayarak sorgulama yapabilir. Genelde 1 veya 2 gün içinde kontroller yapılıp kişinin başvurusu onaylanır. Kredi kartınızın kampanyalarından yarar almak için iletişim numaralarınızı doğru şekilde yazıp size SMS gelmesini sağlayabilirsiniz.

Emekliye Verilecek 5.000 TL Kredi İçin İstenilen Belgeler

Emekli vatandaşlarımıza için maalesef kredi notuna bakılmadan kredi verilmiyor. Kredi imkanı için kişilerin belli belgeler ile başvuru yapması gerekir. Bu kampanya belgeleri için en önemlisi gelir belgesidir. Gelir belgesi olmayan kişilerin bağlı oldukları muhtarlığı giderek gelir belgesi çıkarabilir. Buna ek olarak kimlik belgesi veya ehliyet gibi belgelerde istenen belgeler arasındadır.

Buna ek olarak kişi isterse kredi notuna bakılmadan iş bankası üzerinden kredi kartı başvurusu yapabilir. Bu başvuru için kişinin en yakın iş bankası şubesine giderek kısa sürede başvuru yapabilir. Birçok kişi bu avantajlar yarar alarak belirli miktarlarda ihtiyaçlarını karşılamıştır. Bankalar bu kampanyaya yönelik olarak farklı çalışmalar yapma yolunda ilerliyor. Yani yakın zamanda başka bankalarda farklı oranlarda imkanlar sunabilir.