Erdal Beşikçioğlu Hayranları Duyduklarına İnanamadı, Büyük Fırsat Kapıda!

Unutulmaz dizi Behzat Ç. ile hafızalara kazınan başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu güzel haberi ile sevenlerinle mutlu etti. Geçtiğimiz sene ünlü isim tekrardan projeye dönüş yaparak hayranlarına memnun etmişti. Dizi sonrasında oyuncu, tiyatro oyunlarında rol alarak da gündemde yer alıyor. Hem televizyon projelerinde hem de çeşitli tiyatrolarda rol alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen başarılı isim Erdal Beşikçioğlu hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Sizler için haberimizin devamında Behzat Ç dizisi ile akıllardan çıkmayan sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu ile ilgili olan güzel haberi ve detayları yazdık.

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu vinç üzerinde eşsiz performans sergilediği Bir Delinin Hatıra Defteri ile Harbiye Açıkhava’da seyirci ile buluşacak. Kapalı gişe oyununda rol alacak olan sevilen isim bu haber ile hayranlarını çok mutlu etti. Harbiye Açıkhava’da sahnelenecek olan Bir Delinin Hatıra Defteri isimli fenomen oyun 18 yılda 700 bin kişi tarafından izlenmişti. Usta tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nun rol alacağı oyunun tüm geliri ise depremzedeler için ayrılacak. İstanbul'a gelen depremde de kız öğrenciler için İstanbul Vakfı'na eğitim bursu olmak üzere yatırılacak olan gelir gündemde yer aldı. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde 20 Nisan Perşembe tarihinde seyirci ile buluşacak olan oyun merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç ile dizi ekranında fenomen olmuş ve sahnedeki de vincin üzerinde eşsiz bir performans sergilemişti. Tam 18 yıldır sahnelenmekte olan Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu Rus yazar Gogol'un ölümsüz eserinden uyarlanmaktadır. Platformlarda satışta olan Bir Delinin Hatıra Defteri oyununun geliri İstanbul'a gelen depremzede kız öğrencilere üniversite bursu olarak bağışlanacaktır. Söz konusu oyunun 20 Nisan Perşembe akşamı yapılacak olan temsili İstanbul Vakfı'nın “Bütün Hayallerini” projesi kapsamında gerçekleşecektir.