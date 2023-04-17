Yürek Çıkmazı Dizisinde Aşıklara Caner Engeli

Her yeni haftada duygu yüklü hikayesi ile yeni bölümlerini ekranlara taşıyan Yürek Çıkmaz isimli televizyon dizisi projesi beğenilerek izleniyor. Yeni bölümünü 18 Nisan salı akşamında izleyici ile buluşturacak olan proje ekranlara gelmek için saatler kovalıyor. İzleyici grubunu büyüleyen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkan Yürek Çıkmazı dizisinin 20. yeni bölümü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Bugüne kadar 19 bölümünü geride bırakan proje yeni bölümünü TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkarmak için sabırsızlanıyor.

Çok ilginç bir hikayeyi ekranlara taşıyan dizide kişilik bozukluğu yaşayan bir adam ve çocukları ile beraber hayata tutunmaya çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor. Saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında 18 Nisan salı akşamında 20. yeni bölümünü ekranlara taşıyacak olan Yürek Çıkmazı dizisi önemli detayları da içinde barındırıyor.

Zeynep ile Halil, Kader'in bıraktığı ses kaydını dinleyecek ve kim olduklarını bilmedikleri kadın tekrar aradığı zaman Zeynep Halil'e bu durumu bildirecektir. Halil Zeynep'i Armağan ve Cem'in evine bırakmak isterken sevdiği kızı onlardan isteyecektir. Zeynep ise ailesine kırgın olması sebebiyle bu durumu kabul etmeyecek fakat Halil ise ısrarlı davranacaktır. Zeynep'i onların büyütüp bu yaşa getirmeleri sebebiyle yaşanacak olan olaylar da merak konusu olacaktır.

Onların Zeynep'i büyütmesi bu duruma hak ettikleri anlamına gelmektedir ve Halil'in isteği ile Zeynep evine gidecektir. Anne babası çok mutlu olacak fakat Zeynep onlara karşı tavırlı davranmaya devam edecektir. Halil'in ricasını geri çevirmemek için evine gitse de içten bir şekilde davranmayacaktır. Diğer taraftan Armağan ile Cem damat olarak istemedikleri Halil sayesinde kızlarına kavuşmuş olacak fakat ne fayda kısa süre içerisinde ise evlenip gitmiş olacaklardır. Armağan ve Cem'in hiç onaylamadıkları bu evliliğe karşı nasıl davranacakları ise projenin sonraki bölümlerinde izleyici ile buluşacak.