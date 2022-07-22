Enis Arıkan'ı Çok Ağlatan Camdaki Kız Sahnesi Hangisi?

Bugüne kadar hayat verdiği karakterlerin hepsini çok başarılı bir şekilde canlandıran ve her karakterin içine çok iyi giren başarılı oyuncu Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinde Muzaffer olarak sevenleri karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu hayat verdiği karakterlerin başına gelen olayları kendisine yapılmış gibi hissettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu Alice Müzikali’nde beraber sahneye çıktığı İbrahim Selim'in FOX TV'de yayınlanan programına konuk olarak katılım gösterdi. Programda oyunculuk konusundaki yaklaşımı hakkında bilgiler paylaşan ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı oyuncu Enis Arıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Muzaffer karakterine hayat veriyor ve sergilediği güçlü oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı bir performans ortaya koyan sevilen oyuncu günlük yaşamda da enerji dolu kişiliği ile seviliyor.

Ünlü isim genelde komedi rolleri ile sevenleri karşısına çıkıyordu fakat Camdaki Kız dizisinde daha farklı bir şekilde dizi izleyicileriyle buluştu. Seyirci kitlesi Enis Arıkan'ı trajedi dolu bir hikayede görmeleri sebebiyle büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Enis Arıkan ise dram rolünde de çok iyi olabileceğini Camdaki Kız dizisiyle kanıtlamış oldu. İbrahim'in Selim'in programına konuk olarak katlanan ünlü oyuncu Enis Arıkan, Camdaki Kız dizisinde yaşadığı olayı da anlatarak dikkat çekti.

Sezon finalinde Pera karakteri Mustafa karakterini terk etmiş ve düğüne saatler kala bir not bırakarak gitmişti. Oyuncu, Muzaffer karakterinin terk edildiği sahneyi hatırlattı ve kendine çok üzüldüğünü, bunun kendisine yapılmış gibi hissettirdiğini ve acı çektiğini anlattı. Sette fazla acı çekmediğini fakat evde seyrederken çok acı çekip ağladığını açıklayan ünlü oyuncu açıklamaları ile şaşkınlığa uğrattı.

Bu açıklaması ile stüdyoda bulunan herkesi kahkahalara boğan ünlü oyuncu Enis Arıkan hayat verdiği karakterler ile ne kadar bütünleştiğini de bu şekilde gözler önüne serdi.