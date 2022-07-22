Megastar Tarkan Hayranları Bu Habere Çok Sevinecek

Megastar Tarkan, geçtiğimiz sene Şubat ayında “Geççek” şarkısını çıkarmış ve uzun süre boyunca gündemin ilk basamaklarında yer almıştı. Bu defa sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarında müjdeli haberi veren Megastar Tarkan dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabı üzerinden önemli bir paylaşıma imza atan Megastar Tarkan yeni şarkı müjdesi verdi. Tekrardan geri sayımın başladığını ifade eden ünlü şarkıcı kendisini yeni heyecanların sardığını açıkladı.

Yeni şarkısının ismini de açıklayan Tarkan merak uyandırdı ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. “Yap Bir Güzellik” isimli yeni şarkısı ile sevenlerin karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı imza attığı sosyal medya paylaşımı ile gündemde yer aldı. Tarkan yeni şarkısı “Yap Bir Güzellik” ile hayranların karşısına çıkmak için hazırlıklarını yaparken beklenen tarih de açıklandı. 22 Temmuz tarihinde Megastar Tarkan'ın yeni şarkısının müzikseverler ile buluşacağı öğrenildi. Sizler için haberimizin devamında Megastar Tarkan, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ve yeni şarkı hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Gerçekleşen sosyal medya paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı ve Tarkan'ın hayranları yapılan paylaşım dolayısıyla ne kadar mutlu olduklarını belirtti. Tarkan’ın yeni şarkısını heyecan içerisinde beklediklerini ifade eden müzik severler hazır olduklarını yazarak çeşitli yorumlar paylaştı.

Geçtiğimiz sene 17 Şubat tarihinde çıkan Geççek şarkısı herkesin diline düşmüştü ve milyonlarca kez izlenilmişti. Diğer taraftan yeni şarkı Yap Bi Güzelik’in de aynı etkiyi gösterip göstermeyeceği merak ediliyor. Tarkan koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyurmuştu. Ancak son olarak Disney Plus'ın lansman gecesinde sürpriz olarak sahne almıştı.

Yaklaşık olarak 1500 kişiye muhteşem sahne performansı ve sesiyle unutulmaz bir gece yaşatan Megastar Tarkan misafirleriyle beraber en sevilen şarkılarını söylemiş ve sevenlerini çok mutlu etmişti.