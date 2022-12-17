Enis Arıkan, Camdaki Kız ile İlkleri Yaşamaya Devam Ediyor

Ünlü oyuncu Enis Arıkan Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde Muzaffer isimli karaktere hayat veriyor ve hayranları ile buluşuyor. Dizi setinde bir ilk yaşayan başarılı oyuncu Enis Arıkan sosyal medyanın gündeminde yer aldı ve magazin gündeminde de adından söz ettirdi. Oyuncunun annesinin Camdaki Kız isimli dizi projesinin setini ziyaret etmesi gündemde yer alan bir konu oldu. Enis Arıkan'ın sosyal medyada en az kendisi kadar fenomen olan ve çok sevilen annesi Selma Arıkan oğlunu Camdaki Kız dizisinin ziyaret etti ve bu ziyaret gündemde yer aldı. Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan başarılı isim Enis Arıkan annesinin ilk defa dizi setine geldiğini belirtirken çok heyecanlı olduğunu da yazdı. Sizler için haberimizin devamında Camdaki Kız dizisi oyuncusu Enis Arıkan'ın sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ve oyuncunun annesi Selma Arıkan'ın Camdaki Kız dizisini ziyaret etmesi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Sosyal medya hesabından annesini sette ağırladığını paylaşan ünlü oyuncu Enis Arıkan daha sonra yapmış olduğu paylaşımda ise annesinin rol arkadaşları Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik’i sorduğunu ifade ederek ikiliyi etiketlemeyi ihmal etmedi. Diğer dizi oyuncularını soran annesi gündemde yer aldı ve yapılan paylaşım Enes Arıkan'ın takipçilerini gülümsetti. Selma Arıkan sosyal medyada sempatik tavırları ile ünlü oyuncuların ve kullanıcıların çok sevdiği bir isim olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Camdaki Kız isimli dizi projesi Kanal D ekranlarında yayın hayatını sürdürüyor ve Perşembe akşamlarında çok iyi reyting oranları alarak sezonun en başarılı yapımları arasında bulunuyor. Dizi projesi yalnızca reyting oranları ile değil oyuncu kadrosu arasında gerçekleşen ahenkli iletişim ile de dikkat çekiyor ve isminden söz ettiriyor. Enes Arıkan ile birlikte Camdaki Kız dizisinde rol alarak performans sergileyen Selma Ergeç, Burcu Biricik ve Tuğrul Tülek de Camdaki Kız setinden paylaşımlarda bulunuyor ve isimlerinden söz ettiriyor.

Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi okulda okudu, Enis Arıkan hangi dizilerde rol aldı?

İstanbul'da 3 Ocak 1983 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Enis Arıkan Bilgi Üniversitesi sahne ve gösteri sanatları performans bölümü ile birlikte Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu gibi pek çok ünlü isim ile sınıf arkadaşı olan başarılı oyuncu Enis Arıkan Bunun yanı sıra çeşitli reklam projelerinde de performans sergilemiş ve rol almıştır. Sevilen oyuncu Enis Arıkan 1998 yapımı olan Aynalı Tahir isimli dizi projesi ile ilk dizi kariyerine başlamış ve daha sonra pek çok yapımda da boy göstermiştir. Mucize sonrasında Kadın İsterse, Çekirdek Aile, Aşk ve Ceza Genco, Hayat Ağacı ve Hemşire gibi pek çok projede yer alarak güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen Enis Arıkan ekranların aranılan yüzüdür.