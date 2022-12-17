İstanbul Levent'te Bulunan Metrocity AVM'de Yangın Çıktı! Can Kaybı Var Mı?

Gündemde yer alan konu İstanbul Beşiktaş Levent'te yer alan Metrocity AVM'de çıkan yangın oldu ve yangına ilişkin detaylar merak edildi. Söz konusu yangına 106 personel ve 34 araç ile müdahale edilirken yangının çatı kaynaklı olduğu da bildirildi. Alışveriş merkezinden tahliyelerin yapıldığı öğrenilirken daha sonra yaşanan gelişmeler de merak konusu oldu. İstanbul Beşiktaş Levent'te yer alan Metrocity AVM'de çıkan yangın için 1 saatlik yoğun bir çalışma gerçekleşti ve daha sonra yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangına Sultangazi Beyoğlu Bakırköy Şişli ve Beşiktaş'tan itfaiye ekipleri müdahale etti ve yoğun bir çalışma sonucunda yangının söndürüldüğü açıklandı. Yangından müdahale edilirken 34 araç ile birlikte 106 personelin de müdahalede bulunması konu hakkında dikkat çekici bir kısım oldu. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi İstanbul Levent'te yer alan Metrocity AVM'de çıkan yangın hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve yangında yaralı ya da can kaybının olmadığını açıkladı. Emniyet ekipleri metronun Metrocity girişini güvenlik tedbiri kapsamında kapattı ve diğer giriş ile çıkışların alışveriş merkezine açık olduğu bilgisine ulaşıldı. Metrocity AVM'de yolcuların yönlendirildiği de konu hakkında elde edilen bir diğer bilgi oldu. Sizler için haberimizin devamında gündemde adından en çok söz ettiren konu İstanbul Levent'te bulunan metrobüse AVM'de çıkan yangın hakkında merak edilenleri ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Öğlen saat 12.45 sıralarında İstanbul Beşiktaş Levent'te yer alan Metrocity AVM'de yangın çıktı ve yangın sonrasında kısa süre içerisinde Büyükdere Caddesi’nin bir anda simsiyah dumanlara teslim olduğu görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar İstanbul Levent'te yer alan Metrocity AVM'de çıkan yangın ve caddenin ani bir şekilde simsiyah dumanlara teslim olması sonrasında büyük bir panik yaşadı. Gerçekleşen ihbar sonrasında olay yerine Levent'e kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi ve alışveriş merkezinde bulunan müşterilerin tahliye edildiği açıklandı.

Konu hakkında bir açıklama da Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından yapıldı ve yangında can kaybının ya da yaralının olmadığı bunun yanı sıra ivedilik içerisinde tahliyelerin gerçekleştiği ifade edildi. Kaya söz konusu yangının mühürlü bir işletmenin çatısında çıktığını aktarırken itfaiye raporu sonucunda detaylı bilgiye ulaşacaklarını söyledi.

Yangına 106 personel ve 34 araç ile müdahale edilirken yangının nedeni araştırıldı ve çıkan yangının çatı kaynaklı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaşanan bir saatlik yoğun bir müdahale sonrasında yangının kontrol altına alındığı öğrenildi ve Sultangazi Beyoğlu Şişli Bakırköy ve Beşiktaş itfaiye ekipleri bu yangına müdahalede bulundu.

Bakırköy'den yoğun dumanın oluştuğu yangın sebebiyle ekipler tüp aracı ve diğer ilçelerden takım desteği gerçekleştirdi. Yoğun duman yangın sebebiyle gökyüzünü kapladı ve yangın çevre ilçeler ile birlikte Anadolu yakasından da gözlemlendi. Emniyet ekipleri metronun Metrocity girişini güvenlik tedbiri kapsamında kapattı ve yolcuların yönlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra yangın hakkında başlatılan soruşturma da halen devam etmekte.