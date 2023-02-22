Engin Akyürek Hayranları Çok Mutlu! Oyuncu Geri Döndü

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek son olarak Disney Plus platformu için çekilen Kaçış isimli dizi projesinde başrolde yer almış ve oyunculuk performansı sergilemişti. Oyuncu bu dizi projesi ile kendi yazmış olduğu hikayenin bir projeye dönüştürülmesi tecrübesini de yaşadı. Bu yönüyle Kaçış dizisinin Engin Akyürek'in hayatında çok önemli bir yerde olduğu biliniyordu. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgi ile karşılaşan Kaçış dizisi sonrasında ünlü oyuncu Engin Akyürek bu defa Fox TV dizisi olan Adım Farah isimli dizi ile adından söz ettirdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sizler için haberimizin devamında Disney Plus'ta yayınlanan Kaçış dizisi sonrasında Adım Farah dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu Engin Akyürek hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Sefirin Kızı dizisi de Engin Akyürek'in oyunculuk kariyerinde önemli bir noktada bulunan farklı bir proje olmuştu. 16 Haziran 2019 tarihinde ilk bölümünü izleyici karşısına çıkartan Sefirin Kızı dizisi toplamda 52 bölümünü izleyici ile buluşturmuş ve iki sezon boyunca yayın hayatına devam etmişti. Engin Akyürek ile Neslihan Atagül’ün ekran uyumu beğeni toplamıştı. Son dönemde ise Tuba Büyüküstün ile partner olan Engin Akyürek bu defa tekrardan televizyon ekranlarına dönme kararı aldı. Ünlü oyuncuyu yeniden bir televizyon dizisinde görecek olmaları sebebiyle sabırsızlıkla bekleyen Engin Akyürek hayranları yaşanan yeni gelişme ile çok mutlu oldu. Adım Farah dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman, Adım Farah dizisi nerede çekildi, hangi kanalda yayınlanıyor?

Engin Akyürek'in yeni dizide rol alacak olması sebebiyle bekleyişin sona erdiği belirtildi. Ünlü oyuncunun hayranları konu hakkında çeşitli araştırmalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından Adım Farah dizisi hakkında çeşitli paylaşımlar yapılarak dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamada 1 Mart Çarşamba gününde Adım Farah dizisinin izleyici ile buluşacağı bilgisine ulaşıldı. Bu defa yeni dizi projesinde Demet Özdemir ile partnerlik yapacak olan Engin Akyürek ekranlara dönüş yapma kararı alması sebebiyle magazin gündeminde adından en çok söz ettiren isimler arasında yer buldu.

Sevilen oyuncunun hayranları sosyal medyada güçlü bir şekilde örgütlendi ve Adım Farah dizisini beklemeye başladı. Yapılan binlerce paylaşım ile Adım Farah dizisinin heyecanı yaşanıyor ve projenin ilk bölümü merak içerisinde bekleniyor. Sosyal medya üzerinde hem Adım Farah dizisi hem de Engin Akyürek ile ilgili çeşitli paylaşımlar gerçekleşiyor ve dizi henüz başlamadan sıklıkla adından söz ettiriyor.

Türk hayranlarının yanı sıra yabancı hayranlarının da ilgisini çeken Engin Akyürek farklı dillerde yazılan paylaşımlara da konu oluyor. Ünlü oyuncu yeni projede Tahir Lekesiz isimli mafya liderine hayat vererek izleyici ile buluşacak. Bu dizi projesinde hayat vereceği karakter ile kariyer hayatında çok farklı bir deneyim yaşayacak olan ünlü isim her yaptığı ile hayranlarının ilgisini çekiyor.