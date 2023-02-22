Dolar kuru o tarihte patlayacak! Selçuk Geçer piyasayı tarumar etti! Almayan bir daha düşünsün!

Selçuk Geçer piyasayı tarumar etti! Almayan bir daha düşünsün! Dolar kuru o tarihte patlayacak! FED kararı sonrasında dolar kuru 18 TL ve civarında gezmeye devam ediyor. Euro ve altın fiyatları düşmesine rağmen dolar yükselişini dürdürüyor. Merkez Bankası’da dolat kuru beklentilerini 21 liraya çıkardı. Ekonomist Selçuk Geçer'e göre bu fiyata yıl sonundan önce ulaşılacak.

Dolar Kuru Nereye Gidecek?

Yıl sonunda cari açığın daha da yükseleceğini açıklayan Selçuk Geçer bu açıkta kırılma olması durumunda dolar kurunun beş katına kadar çıkabileceğini açıkladı. Selçuk Geçer para politikalarının sonucunun ağır olacağını açıkladı. 1994 yılındaki hatalı politikaların yapılmaya devam ettiğini söyleyen Geçer insanların dolar yatırım eğilimine tekrar kaydığını açıkladı. Yabancı sermayenin Türkiye'den kaçtığını söyleyen Selçuk Geçer para çıkışının hızlanacağını iddia etti.

Nisan'da Son Durum Ne Olacak?

Merkez Bankası yıl sonunda doların 21 TL’ye kadar çıkacağını açıkladı. Ekonomist Selçuk Geçer bu rakamlara çok daha hızlı ulaşılabileceğini belirtti. Dolar kurunun baskılanan kurda patlayacağı bekleniyor. Dolar kuru yakında zamanda 19 TL’nin üzerine çıkabilir. Bu süreçte Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı etkili olacak.

Nisan ayına kadar doların 21 TL seviyesine erişmesi bekleniyor. Türkiye’nin kısa vadeli borç miktarının 182 milyar doların üzerine çıkması nedeniyle ülkeyi zor günlerin beklemesi düşünülüyor.

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