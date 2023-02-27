Emre Kıvılcım, Rabia Soytürk'ün Yeni Partneri Oldu! Veda Mektubu Mehmet Kimdir?

Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesi Pazartesi akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Genç oyuncu Emre Kıvılcım projenin başrollerinden birisi oldu ve Rabia Soytürk ile partner olması sebebiyle adından söz ettirdi. Kıvılcım bir süre önce Elif isimli günlük dizide rol alıyor ve Selim karakterine hayat veriyordu. Bu sayede adını yurt dışına duyuran ve geniş bir hayran kitlesi kazanan Emre Kıvılcım kariyer hayatının en önemli projelerinden birinde rol almıştı.

Oyuncu Bozkır Arslan'ı Celalettin dizisinde de başrolde yer almış ve daha sonra Üç Kız Kardeş dizisinde İrfan karakterine hayat vermişti. Ancak Veda Mektubu dizisinde Mehmet karakteriyle izleyici karşısına çıkan Emre Kıvılcım, karakteri çok başarılı bir şekilde oynadı ve adeta o karakter ile bütünleşti.

Hayat verdiği Mehmet karakterinin özellikleri Emre Kıvılcım'ın kişilik özellikleri ile çok benziyor ve bu sebeple Emre Kıvılcım canlandırdığı karakteri sahiplenerek dizide rol alıyor. Yeni dizide genç oyuncu Rabia Soytürk ile partner olan Emre Kıvılcım yeni dizisi ile bir süredir çok konuşuluyor ve adından söz ettiriyor. İkilinin ekran uyumu ve enerjisi merak konusu olmuş ve ikili favori çiftlerden biri olmaya aday olarak gösterilmişti. Emre Kıvılcım, Veda Mektubu dizisini tercih etme sebebini de açık varken Mehmet karakterinin kendisine benzediğini söylemiş ve bu sebeple bu diziyi istediğini belirtmişti.

Proje için uzun bir süredir çalışmakta olduklarını açıklayan ünlü oyuncu hikayeyi seyirci grubuna en doğru şekilde anlatmak için gün saydıklarını ve heyecanlı olduklarını ifade etti. Hayat vereceği Mehmet karakterinin kendisiyle benzeşen birçok noktasının olduğunu açıklayan Emre Kıvılcım hikayenin geneli ile birlikte Mehmet karakterinin de kendisi ile benzeşen pek çok noktasının olduğunu söyledi. Mehmet'in sorumluluk sahibi ve olgun bir insan olduğun açıklayan Emre Kıvılcım, bu sebeple karakter ile bağ kurabildiğini ifade etti.