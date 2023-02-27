Kardeşlerim Dizisi Yeni Bölümde Ne Olacak? Ömer Senaryoyu Kurtardı

Yüksek izlenme oranları alan Kardeşlerim dizisi Atv ekranlarında cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugüne kadar 79 bölümünü izleyici ile buluşturan dizi projesi 3. sezonu ile yoluna devam ediyor. Emin adımlarla milyonların sevgisini alarak yürümeye devam eden dizi ağır bir dram yapımı olarak ekranlarda gösteriliyor. Diğer taraftan senaristler için ise durum farklı ve farklı bir hikaye düzeni kurmak kolay değil. Bu noktada da kurtarıcı karakterler yardımcı oluyor ve özellikle Ömer karakteri zor durumların üstesinden geliyor.

Yiğit Koçak tarafından hayat verilen Ömer karakteri üzerinden senaristler zorlandıkları zaman seyirci grubunun duygularını kabartıyor ve bu şekilde Ömer karakteri dizinin kurtarıcısı haline geliyor. Senaryo tıkandığı zaman dizi hayranları Ömer karakterinin farklı bir yüzü ile karşı karşıya geliyor. 80. bölüm fragmanı yayınlanan Kardeşlerim dizisi çok ilginç yorumlar alarak adından söz ettirdi.

Dizi hayranları, Süsen'in de zamanında Ömer ile konuşmamasına eleştiride bulundu ve yaşanılan durumu rezillik olarak tarif etti. Dizi senaristlerin bazı haftalarda izleyicilerin aklıyla oynadığını yazan izleyici grubu sitem dolu yorumlarda bulundu.

Dizide Ömer karakteri herkesin gözünden düştü ve Ömer'in yaptıkları bazı tepkiler ile karşılaştı. Senaryoda her sıkışma döneminde senaristler benzer bir atak yaparak hikayeyi toplamaya çalışıyor.

Akif karakteri de seyircinin kitlesinin odağında yer alan biri ve Celil Nalçakan tarafından canlandırılıyor. Yaptıklarının cezasını çekmeden senaryodan ayrılmasını istemeyen seyirci grubu Akif'in önce yaşadıklarının cezalarını çekmesini talep ediyor.

3. yeni sezonu ile yayın hayatına devam etmekte olan söz konusu dizi projesi bu şekilde devam ederse 4. sezonda da hikayede çok etkili bir noktada bulunabilir. Hem Akif hem de Ömer karakterleri söz konusu proje için önemli bir noktaya sahip olan iki isim.