Emanet Dizisine Flaş Oyuncu Transferi!

Kanal 7 ekranında seyirci kitlesi ile buluşan ve geçtiğimiz sezona adeta damga vuran Emanet dizisi hakkında yeni bir bilgi öğrenildi. Geçtiğimiz sezonda oldukça başarılı işlere imza atan proje, yeni sezon bölümlerini de kısa zaman içerisinde yayınlayacak ve sevenleri ile buluşacak. Oyuncu kadrosunun set çalışmalarına başladığı bilgisine ulaşılırken diziye yeni katılan iki oyuncu da ilgi çekti.

4. yeni sezonda da televizyon ekranlarında yer alacak olan Emanet isimli başarılı televizyon dizisi projesinin başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu paylaşmakta. Oyuncuların arasındaki uyum sayesinde proje yalnızca Türkiye'de değil yurt dışında da büyük bir ilgi ile karşılaşırken dizi her yeni bölümü ile büyük başarı yakalıyor.

Projenin reyting grafiğini yükseltmesi ve dizi ekibinin de yeni sezon çekimlerine başlaması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Başarılı dizinin başrol oyuncuları olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan ise hazırladıkları bir videoyu paylaşarak dikkatleri üzerinde topladı. Bunun yanı sıra, diziye iki yeni oyuncunun daha katıldı öğrenilirken yaşanacak olan olaylar da merak konusu oldu.

Projeye katılan oyunculardan birinin ismi İpek Arkan olarak açıklandı. İpek Arkan, Seher karakterine rakip olarak diziye geliyor ve dizinin tansiyonu yükseltmek için hazırlanıyor. Ekibe katılan diğer oyuncu ise Beren Demirkaya olarak açıklandı.

Projeye katılan isimler arasında açıklanan Beren Demirkaya'nın yolun başında bir oyuncu olduğu öğrenildi. Bugüne Kadar Çok istiyorum ve Sorgusuz Sualsiz gibi şarkıları ile tanınan ünlü müzisyen, daha önce Yıldız Masalı isimli dizide de boy göstermişti.

Yıldız masalında Bülent Şakrak ve Gökhan Özen gibi oyuncular da rol alırken proje 2011 senesinde çekilmişti. Emanet dizisi ise müzisyen Beren Demirkaya’nın 2. deneyimi olacak ve sevenleri ile buluşacak. Oyuncu kadrosuna İpek Arkan ile Beren Demirkaya’nın dizi üzerinde bırakacağı etki de merak içerisinde bekleniyor.