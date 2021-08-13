Aşkın Tarifi Dizisinde Değişimin Ayak Sesleri Duyuldu!

Aşkın Tarifi isimli başarılı televizyon dizisi projesinin yayınlanan fragmanında baş karakter olan Fırat’ın hafızasını yitirmesi şaşkınlık ile karşılandı. Kanal D ekranında seyirci karşısına çıkan Aşkın Tarifi isimli proje, romantik komedi türünde ekranlarda yer alıyor. Bugüne kadar 9 bölüm ile seyirci karşısına çıkan dizide Kadir Doğulu, Serra Arıtürk ve Alper Saldıran başrolde bulunmakta. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı dizinin senaryosunda ise önemli gelişmeler yaşandı ve proje ilgi ile karşılandı.

Reyting oranları bir süredir düşük gelen dizide komedi özelliği azaltılmış ancak dizi dram yönü ile dikkat çekmeye başlamıştı. Son olarak yeni senaristin hikayeyi ele aldığı bilgisine ulaşılırken dram yönünün de projede ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı.

10. yeni bölümü ile hayranları karşısına çıkacak olan Aşkın Tarifi isimli başarılı televizyon dizisi projesinde dikkat çeken sahneler bulunmakta. Projenin yeni fragmanı yayınlanırken dizide Fırat karakterinin de hafızasını kaybetmesi ilgi çeken bir gelişme olarak yorumlandı. Sizler için Aşkın Tarifi isimli televizyon dizisi projesinin 10. yeni bölümünde yaşanacak olaylar hakkında detayları haberimizin devamında yazdık.

Projenin yeni bölümünde Taylan karakteri Fırat şefin oyun oynadığını kanıtlamak adına türlü numaraları başvuracak ancak gelişmeler ise daha farklı bir yönde şekillenecek. Fırat şef beklenmedik bir kaza geçirerek hafızasını kaybedecek ve olaylar bu konu üzerinden şekillenecek.

Pazartesi akşamında 10. yeni bölümü ile seyirci karşısına çıkacak olan Aşkın Tarifi, ekranlarda yer almak için sabırsızlanıyor. Aynı şekilde seyirci kitlesi de Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümünü merak içerisinde beklerken yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Tüm bunlara rağmen dizinin reyting oranlarının düşük olmaya devam etmesi durumunda ise üzücü haber gelebilir. Dizinin reyting oranlarının düşük olması durumunda projenin kış sezonunda yayından kalkması ihtimal dahilinde olacaktır.