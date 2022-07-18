Emanet 3. Sezon Sıla Türkoğlu Yerine Kim Gelecek?

Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Emanet isimli televizyon dizisi projesinin ilk 2 sezonunda yer almış ve Halil İbrahim Ceyhan isimli oyuncu ile beraber performans sergilemişti. Hayat verdiği karakter ile geniş ve hayran kitlesi elde eden ünlü isim Sıla Türkoğlu, İbrahim Ceyhan ile Emanet dizisinin başrolünde yer almış ve güçlü bir etkileşim oluşmasını sağlamıştı. Proje Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor ve günlük bir dizi olarak yayın hayatına devam ediyordu. Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan ismindeki iki genç oyuncu çok büyük bir kitleye hitap ediyordu.

Son bir sene içerisinde her iki genç oyuncu da sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Bu durum iki genç ismin kariyerlerine büyük etki etmiş ve Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan'ın çok iyi bir çıkış yaptıkları gerçeği gözler önüne serilmişti. Fakat daha sonra ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinde hayat verdiği Seher karakterine devam etmek istemedi ve ünlü isim ile dizinin yolları ayrıldı.

Ünlü ismin dizinin 3. sezonunda yer almayacağı açıklandı ve oyuncu ile yapımcının problemler yaşadığı öne sürüldü. Sıla Türkoğlu'nun kararında net olduğu ve kendi yolunda ilerleyeceği tahmin ediliyor. 2. sezonu tamamlayan Emanet dizisi bu sıralarda 3. sezon için çalışmalar yapmaya başladı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Seyirci kitlesi Emanet dizisinin 3. sezonunda yeni döneminde hikayenin nasıl devam edeceğini ve neler yaşanacağını merak ediyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar da dikkat çekiyor ve diziye yeni bir oyuncunun dahil olup olmayacağı araştırılıyor.

Projenin 3. sezonda Seher karakterinin yeni bir oyuncu üzerinden devam ettirileceği tahmin edilmiyor fakat oyuncu kadrosunda yaşanacak olan gelişmeler ise merak ediliyor.