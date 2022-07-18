Son Dakika: Emekliye Müjdeli Haber Geldi! Bu Ay Sonuna Kadar Ödenecek

Emekli olan vatandaşlar için nakit kampanyası yapan Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan emekleri için bankadan maaş alma şartı ile birlikte yüksek limitli krediler vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisinde, Emekli Kredisi adı altıyla düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilecek ve bu kredileri artık gelir belgesi istenmeden kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu bankalardan bir tanesi olan Garanti Bankası, yaptığı bu kredi kampanyası ile birlikte duyurusunu resmi internet sitesi üzerinden paylaşarak, başvuruları da almaya başladı.

Sondakika haberi olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere emekli maaşı hesabı üzerinden maaşlarının 25 katına kadar kredi imkanı sağlanacak. 50000 TL ve 100000 TL arasında kredi onayı alan vatandaşlar, 24 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecekken 100 bin TL üzerinde kredi onayı almanız durumunda sizlere, 12 ay vadeli olarak kredi verilmektedir. eğer 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka sizlere 50000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır.

GARANTİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU EMEKLİYE

Garanti Bankası üzerinden emekli kredisi kullanmak ve acil nakit ihtiyacınızı bu şekilde gidermek istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen emekliler, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda genel müdürlük tarafından kredi onayı alacak ve emekli kredisi limiti belirlenecektir. Belirlenen bu emekli kredisi limiti ile birlikte sizlerde kredi başvurunuzu yapabilecek ve onaylanan kredi tutarınızı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak işlem yapıyor ve kredi kullanabiliyor. Garanti Bankası şubeleri üzerinden de kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak emekli kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza yatıra bileceksiniz. Borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Garanti Bankası borç transferi kredisi kampanyasına katılmanız mümkündür. Bütün banka borçlarınızı tek biryerde toplayarak kredi kullanabilir ve güncel olan borçlarımızı kapatarak, transfer edebilirsiniz.