Elçin Sangu, Çöp Adam Dizisi ile Seyirciyi Büyüledi

Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyan ve gerçek bir hikayeden alıntılanan bir dizi olan Çöp Adam isimli televizyon projesi Star TV ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Çöp Adam dizisi Çarşamba akşamlarının alternatif yapımlarından birisi olarak ekranlarda yer alırken projenin bazı sahneleri oyunculuk resitali şeklinde seyirci grubunu büyülüyor. Dizide Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan ikilisi başrolde yer alıyor ve proje oldukça heyecanlı sahneleri izleyici ile buluşturuyor. Bu hafta 3 bölümünü geride bırakan Çöp Adam isimli dizi projesi hikayesi ile oldukça ilginç sahneleri ekranlara getirdi. Seyirci grubu Peri ile Tamer karakterlerinin sahnelerini izlerken çok heyecanlanıyor ve ikilinin sahnelerinin hikayeye zenginlik kattığı düşünülüyor. Bunun yanı sıra bu dizinin gerçek bir hikayeden alınmış olması da seyirci grubuna heyecanlanan farklı bir detay. Projede Tamer karakterinin çok iyi tanınan bir bilgisayar dahisi olması gibi noktalar Çöp adam dizisine seyirci grubunun daha fazla ilgi duymasına sağlıyor.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu ise her yeni haftada sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansı ile peri karakteri için ne kadar doğru bir tercih olduğunu her yeni haftada gözler önüne seriyor. İnandırıcılık noktasında ünlü oyuncunun karakterinin çıldırdığı bir sahne seyirci grubunu büyüledi ve herkes ünlü oyuncunun rolünü gerçekten hissederek oynadığından emin oldu.

Projede Elçin Sangu tarafından hayat verilen Peri karakteri dizide bir çıldırma anı yaşadı ve bu sahne sosyal medyada büyük ilgi gördü. Seyirci grubu ünlü oyuncu Elçin Sangu'ya övgüler yağdırdı ve bu durum gündemde yer aldı. Pek çok dizi hayranı Elçin Sangu'nun oyunculuk performansını ne kadar beğendiğini yazdı ve ünlü ismin muhteşem bir şekilde performansı sergilediği belirtildi. Dizide yer alan bu sahnenin sıradan olmadığı ve Elçin Sangu’nun pişmanlık, acı ve hüzün gibi bir ruh halini çok güzel hissettirdiğini ve her oyuncunun bunu yapamayacağı belirtildi.

Sosyal medya hesaplarında Elçin Sangu'yu bu sahnede gören seyirci grubu art arda paylaşımlar yaparak oyuncuyu üst sıralara taşıdı. Dizi takipçileri bu tür sahnelerde inandırıcılık katan oyunculara büyük saygı duyduklarını belirtirken Elçin Sangu'nun da bu durumu ciddi anlamda gerçekleştirdiğini söyledi. Elçin Sangu'nun sergilemiş olduğu performans sonrasında Çöp Adam dizisinin izleyici karşısına çıkardığı sahnelerin inandırıcılığının yüksek olmasına dikkat çekildi.

Uzun bir süredir Elçin Sangu hayranlarının beklediği etkileyici kadın karakteriyle seyirci karşısına çıktı ve tekrardan televizyon ekranlarında yer aldı. Çöp Adam dizisiyle çok etkili bir dönüşe imza atan ünlü oyuncu Elçin Sangu Peri karakterinin kariyerine çok olumlu yansımalarına görüyor ve ünlü oyuncudan her hafta sosyal medya hesaplarında övgü ile bahsediliyor.

Dizide Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın yanı sıra Sedef Avcı, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Hülya Şen, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu ve Sinan Albayrak gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.