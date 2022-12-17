Mevsimsel Saç Dökülmesi Nedir, Neden Olur, Kışın Saç Dökülmesini Önlemek için Neler Yapılmalıdır?

Saç dökülmesi problemi her insanın hayatının belli dönemlerinde yoğun bir şekilde karşılaşabileceği bir durumdur. Düzensiz beslenmeden strese, hormonal değişimlerden genetik faktörlere kadar pek çok duruma bağlı olarak gelişebilen saç dökülmesi mevsim geçişlerinde de ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra mevsimsel saç dökülmeleri mevsim geçişlerinden bedensel ve ruhsal olarak olumsuz etkilenen kişilerde daha sık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Hayatının en az bir döneminde kadın erkek olmak üzere hemen hemen herkes saç dökülmesi problemi yaşamaktadır. Sonbahardan kış mevsimine geçilen bu günlerde çok sayıda insan saç dökülmesi problemi ile uzmanlara başvuruda bulunmaktadır. Uzmanlara başvuran pek çok insan saç dökülmesi sorununu mevsim geçiş dönemlerinde daha çok yaşadığını belirtmiştir. Uzmanlar ise mevsim geçişlerinde yaşanan saç dökülmelerini normal karşılamakla birlikte hava değişiminin hormonal değişimlere sebep olduğunu ve dolaylı olarak saç dökülmelerinin de meydana gelebildiğini açıklamıştır.

Uzmanlar mevsim geçişlerinden saç dökülmelerinin 200 tele kadar normal olabileceğini fakat bundan çok daha fazla olduğu zamanlarda sağlık hakkında sorunlar olabileceğini söylemiştir. Saç dökülmelerinin her ne kadar bir sağlık problemi olarak bilinse de mevsim geçişlerinde bu durumun oldukça normal olduğunun altı çizilmiştir. Bu sebeple saç dökülmesi yaşayan kişiler stresten ve endişeden uzaklaşmalı ve bu durumun geçici bir süreç olduğunu kabul etmelidir. Eğer saçlar belli bir bölgede dökülüyorsa ya da saç dökülmesi çok şiddetli bir şekilde seyrediyorsa bu daha kalıcı bir saç dökülmesinin belirtisi olabilir ve hemen önlem alınması gerekli olabilir. Mevsim geçişlerinde mevsimsel saç dökülmeleri bedensel ve ruhsal olarak olumsuz anlamda etkilenen kişilerde daha sık bir şekilde görülmektedir. Bunun yanı sıra kış depresyonu ve bahar yorgunluğu yaşayan insanlar da bu dökülmelere maruz kalabilmektedir.

Günde 100 tel saçın dökülmesi normal zamanlarda normal karşılanırken bu sayı mevsim geçişlerinde ise 200'e kadar çıkabilmektedir. Bu dökülmeler 1-2 hafta kadar sürmekte ve şiddetli bir şekilde yaşanmakla beraber seyrekliğe de yol açmamaktadır. Eğer mevsim değişikliği sebebi ile ilgili yaşandığı düşünülen saç dökülmesi 2 haftayı geçtiyse mutlaka bir uzmana başvurulması tavsiye edilmektedir.

Geçici bir problem olarak ortaya çıkmakta olan mevsimsel saç dökülmesi psikolojik olarak pek çok insanı olumsuz etkilemektedir. Mevsimsel saç dökülmeleri yaklaşık olarak 2 hafta sürmektedir ve bu durum saçların kendine yenilemesi için doğal bir süreç olmaktadır. Daha sonra dökülen saçlar tekrardan çıkmaktadır ve bu sebeple kişiler endişeye kapılmamalı ve vücut ile ruhsallıklarına daha fazla özen göstermelidir.

Yaşanan bu süreçte dengeli ve sağlıklı bir beslenme programına sadık kalmak ve içeriğinde protein ile vitamin bulunan gıdaları tercih etmek saç dökülmelerinin azalmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra kimyasal içermeyen şampuan kullanmak ve hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi doğal bakım yağları ile saçlara bakım yapmak bu süreci en az kayıpla atlatmaya yardımcı olacaktır.