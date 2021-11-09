TBMM Müjdeyi Verdi: 25.000 TL Ödeme Yapılacak

Bankalar son dönemlerde, özellikle pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müşterilere uygun faizlerle kredi vermektedir. Bu krediler devlet destekli olup sizlere uygun olarak sunulmaktadır. En son verilen 10.000 TL destekli Kredi ile birlikte ayrıca pandemi sürecinde özel ve kamu bankaları da sizlere bu kredilerden vermektedir. 25000 TL olarak ayarlanan destek kredi başvurusuna banka politikalarına uygun olan herkes başvuru yapabilir. Sizlerde Eğer kredi başvurusu yapacaksınız 25000 TL kredi aldığınızda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak bu krediyi kullanabilirsiniz. 3 ay erteleme sonrasında eğer kredi ödenmemişse banka sizlere bir 3 ay daha erteleme yapacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra devlet destekli olarak onay alabileceksiniz.

Kredi başvurusunu size en yakın banka şubesinden yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişiler sigortalı çalışan, emekli, devlet memuru veya esnaf olabilir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşıyorsanız bankadan Çiftçi kredilerine başvuru yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden çiftçi kayıt belgesi olan kişiler 10.000 TL destek kredisi alabilirler.

Ziraat Bankası 25000 TL destek kredisi nasıl alınır?

Ziraat Bankası üzerinden destek kredisi almak istiyorsunuz size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi vermeniz gerekiyor. Başvuru sonrasından sizlere ne kadar onay alacağınız söylenecektir. Ziraat Bankası devlet destekli olarak verilen kredilerin değerlendirmesini Genel Müdürlük tarafından yapmaktadır. Sizlerde Eğer Genel Müdürlük onayıyla kredinizi kullanmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınız varsa şubeye gitmeden internet bankacılığı üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. Aldığınız ihtiyaç kredisi sizlere 36 ay vadeye kadar verilecektir. 36 ay vadeli olarak kullanacağınız kredilerde banka size özel faiz oranı uygulayacaktır. İlk 3 ay kredi ödemesi yapmadan toplamda 33 ay olarak bu krediyi ödeyebilirsiniz.

Denizbank 25000 TL devlet destekli kredi nasıl alınır?

Pandemi sürecinde bankaların yaptığı kampanyalardan bir tanesi de devlet destekli ihtiyaç kredisidir. Denizbank'ta bu kredilere başvuru yapmak isteyen kişilere hızlı ve anında onay vermektedir. Denizbank 25000 TL kredi kullanmak istiyorsanız banka şubelerine gelir belgenizi ve kimliğinizi vermeniz yeterlidir. Kredi başvurusu yaptığınız da banka değerlendirme yapacak ve size olumlu veya olumsuz yanıtını söyleyecektir. Kredi onayı aldıktan hemen sonra banka sizlere krediyi kimliğinizle kullandıracaktır. Denizbank pandemi Kredisi olarak da geçen bu Kredi de 25000 TL aldığınızda 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapabileceksiniz.

Vakıfbank 25000 TL pandemi kredisi nasıl alınır?

Salgın süresinde sıkıntı yaşayan kişilere Vakıfbank üzerinden uygun faiz ile kredi verilmektedir. Sizler de en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu bankanın kredi kampanyasına başvuru yapabilirsiniz. Online internet bankacılığı üzerinden sadece onaylanan Kredilerinizi kullanabiliyorsunuz. Vakıfbank üzerinden maaş alan bir müşteri iseniz maaşınızın 22 katına kadar bu bankadan size Kredi verilecektir. Kredi notunuz düşük olsa bile emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak bankanın ihtiyaç kredisinden alabilirsiniz.

Devlet destekli olarak verilen krediler de en fazla 25000 TL kredi verilmektedir. 25000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız bankadan maaş almanız gerekiyor. İhtiyaç Kredisi olarak verilen bu krediler de 3 ay erteleme, 6 ay erteleme ve esnaf olanlara da senelik erteleme imkanları tanınmaktadır. Size en yakın bankaya giderek kredi detayları hakkında bilgi alabilir başvurunuzu bırakıp hemen işlemlerinizi başlatabilirsiniz.Vakıfbank üzerinden alacağınız kredi ile ayrıca dilerseniz diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilirsiniz. Kredi başvuru aşamasında bu sonucu bankaya söylemeniz yeterlidir.