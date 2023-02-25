Kızılcık Şerbeti Dizisi 16. Bölüm Özeti

Yapımı Gold Film tarafından üstlenilen ve Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcılığı Faruk Turgut tarafından üstleniliyor. Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün bulunduğu Kızılcık Şerbeti dün akşam yeni bölümünü ekranlara taşıdı. Oldukça başarılı sonuçlar elde eden söz konusu dizisi projesi hikayesiyle dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor.

Dizinin yeni bölümü büyük beğeni topladı ve hikayede Nursema’nın ailesinin dayatması ile imam nikahı ile evlenmesi dizinin en çok konuşulan bölümü oldu. Dizi sosyal medyada gündem yarattı ve proje yaklaşık 10 saat boyunca Twitter'ın TT listesinin zirvesinde bulundu. Başarılı oyunculuk performansları ve çarpıcı hikayesi ile seyirci grubundan övgü alan dizi cuma gecesine damga vurarak büyük bir başarı elde etti.

Kıvılcım ailelere karşısına alan Ömer'in uzattığı elini tuttu ve dizinin yayınlanan bölümünde çok önemli gelişmeler yaşandı. Sönmez’in ve Ünallar’ın büyük tepkisini çeken bu aşk karşısında duran diğer kişi de doğal olarak adından söz ettirdi. Doğa Kıvılcım'ın Ömer'le olmasını doğru bulmadı ve gözyaşları içerisinde aynı evini terk etmesi ardından Fatih'e dönüş yaptı.

Diğer taraftan Pembe, Nursema'nın Umut'la beraberlik yaşadığını Nilay'dan öğrendi ve her şeyi Abdullah'a söyledi. Bu durum olayların fitilini ateşlerken Abdullah kızının Umut'la birlikte olmasını da kabul etmedi. Seneler önce söz verdiği aile dostu Hamdi Bey ile buluşan Abdullah Nursema'yı istemeye beklediklerini ifade etti.

Nursema evlenmek istemediğini söylediği zaman babasının tepkisi ile karşılaştı ve Doğa’nın tek destekçisi oldu. Nefesler yeni bölümün final sahnesinde tutuldu ve Nursema Umut'la kaçmaya karar verdi. Daha sonra Nursema'nın annesi ve babası bu planı öğrendi ve Fatih ve Mustafa, Nursema'nın karşısında durdu. Abdullah ile yüz yüze gelen Umut da dizi projesine dikkatleri üzerinde topladı.

Abdullah bu birlikteliği onaylamadığını Umut'a açıkladı ve son hamlesini yaparak dikkatleri üzerinde topladı. Ailesinin dayatması ile aynı gece Hamdi'nin oğlu olan İbrahim'le apar topar imam nikahı kıyan Nursema dizinin yeni bölümünde en çok konuşulan karakterlerden biri oldu.

Dizinin yeni bölümü tanıtımı da yayınlandı ve seyirci grubu tanıtımı merak içerisinde izledi. Kayhan yeni bölüm tanıtımında Ömer ve Kıvılcım'ın çıktıkları akşam yemeğine baskı yaptı ve Kayhan ile Ömer karşı karşıya geldi. Umut ve Nursema'nın yaşadığı büyük üzüntü de ekranlarda yer aldı ve Abdullah ile Alev konuştu. Yönetmenliği Ketche tarafından üstlenilen ve senaryosu Melis Civelek tarafından yazılan Kızılcık Şerbeti isimli dizi projesi her cuma akşamı Show TV'nin ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Dizinin son bölümü kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve zorla imam nikahı kıyılarak Nursema'nın tanımadığı bir kişiyle evlendirilmesi ardından Kızılca Şerbeti dizisine tepki yağdı.