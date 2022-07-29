Ege Kökenli ile Lior Ahituv Evlendi! 5 Yıldır Birliktelerdi

Ünlü oyuncu Ege Kökenli 2004 senesi itibarıyla setlerde yer almaya başlamıştı. Geçtiğimiz sezonda final yaparak yayın hayatını sonlandıran Kefaret dizisinde Nil isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu şu sıralarda Duy Beni isimli projede performans sergiliyor. Oyuncu, vermiş olduğu bir senelik ara ardından Star TV dizisi olan Duy Beni ile ekran hayatına dönüş yaptı. Ünlü oyuncu evlilik haberi ile gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Duy Beni isimli yeni proje heyecanının yanı sıra düğün heyecanını da yaşayan güzel oyuncu Ege Kökenli, Lior Ahituv ile altı senelik birlikteliğini evlilik ile taşlandırdı. Yaklaşık olarak altı yıldır sevgili olduğu Lior Ahituv ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli tercih ettiği gelinlik ile de adından söz ettirdi.

Yoğun bir şekilde Duy Beni setindee çalışan ünlü oyuncu Ege Kökenli sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile ilgi çekiyordu. Son paylaşımında heyecanı belli olan ünlü oyuncu Ege Kökenli seçmiş olduğu gelinlikle de merak konusu oldu. Pandemi sebebiyle evlilik tarihini erteleme durumunda kalan güzel oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu dizi ekibin kendisine zaman yaratma hakkında çok yardımcı olduğunu belirtirken heyecanlı olduğunu ve beklediğini de yazmıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan ve sosyal medya paylaşımları ile ilgi çeken sevilen oyuncu Ege Kökenli 6 senelik birlikteliğini evlilik ile taçlandırdı ve bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ege Kökenli ile 2016 senesinde aşk yaşayan ve 2020 senesinde nişanlanan ünlü çift, 28 Temmuz 2022 tarihinde ise evlenerek gündemde yer aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalması ardından Duy Beni dizisiyle kariyer hayatına devam eden ünlü oyuncu Ege Kökenli projenin reyting oranlarının iyi gitmesi ve projede sorun çıkmaması durumunda balayını erteleyeceklerini ifade etmişti. Dizinin erken final yapması durumunda ise çiftin ABD'ye gideceği ve bu ülkede bir süre boyunca balayı yapacakları ifade edilmişti.

Ege Kökenli Gelinliği Hangi Marka, Nereden Aldı?

Pudra beyazı olan gelinlik seçimi ile adından söz ettiren inmemiş Ege kökenli üst kısmı oldukça ışıltılı ve parlak bir gelinlik tercih etti. Gelin çiçeğinde ise pembe küçük çiçekler ile büyük beyaz çiçekleri birlikte kullanan ünlü oyuncu, oldukça şık bir gelinlik kullandı. Gelinliğinin alt kısmı katlı olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarını ve videolarını paylaştı. Duvak tercihinde ise çok uzun bir model kullanmayan genç oyuncu Ege Kökenli tercihi ile adından söz ettirdi.

Lior Ahituv Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Ne İş Yapıyor, Mesleği Ne?

Dün ünlü oyuncu Ege Kökenli ile 6 senedir beraberliği sonrasında evlenen Liour Ahituv, yaşı ve mesleği ile merak konusu oldu. İsrail'de 20 Şubat 1988 tarihinde dünyaya gelen ve İsrail kökenli olan Lior Ahituv, İngilizce, Türkçe ve İbranice olmak üzere 3 dil bilmektedir. Satış yönetimi, sosyal medya, insan kaynakları ve satış operasyonu konularında tecrübeli olan Lior Ahituv, bu yönde kariyer hayatına devam etmektedir. Ünlü oyuncu Ege Kökenli ile yaklaşık olarak 6 senedir birlikte olan Lior Ahituv 2020 senesinde ise ünlü oyuncu ile nişanlanmıştır.