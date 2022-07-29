Vakıfbank bankasından müjde: Kamu bankası 0.49 faizlerle nakit vereceğini açıkladı

Vakıfbank, devlet destekli 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle bankadan daha önce kredi almış ve maaş müşterisi olan kişilere öncelik tanınarak 10000 TL'ye kadar 0.49, faizler ağustos ayı içerisinde kredi verileceği açıklandı. Kamu bankası olan Vakıfbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasında özellikle düşük faiz oranlarıyla kredi vererek bankalardan kredi, başvurusu yapacak olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Emekli olan kişiler ile birlikte son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, daha önce Vakıfbank üzerinden kredi aldıysa 0.49 faiz oranları ile birlikte ağustos ayı içerisinde 10000 TL kredi başvurusu yapabilecek. Daha önce Vakıfbank üzerinden kredi almayan vatandaşlar ise bankanın, güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi kullanabilmektedir.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi şartları olur hemen gidip aynı gün içinde hesabınıza ödemeler alabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Vakıfbank mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusunda bulunması durumunda 7 24 hesaplarına onaylanan tutar yatırabiliyor.

Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler. Bunun için bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak İhtiyaç Kredisi Başvuru Formu doldurmanız yeterlidir.

Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek de kimliğinizle birlikte başvuru yapabileceğiniz kredi kampanyaları bulunmaktadır. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan Vakıfbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte 5 dakika içerisinde sizlere sonuç vermektedir. 50000 TL kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapılmaktadır.