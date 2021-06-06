Eda Ece'den Korona Açıklaması! Sette Kaç Kişi Virüse Yakalandı?

Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde Yıldız karakterine hayat veren ünlü oyuncu Eda Ece, korona virüs salgını sebebiyle setlerde yaşanan korona virüs vakalarına dikkat çekti. Ece, oyunculardan önce dizi setlerinde çalışan ekiplerin hızlı bir şekilde aşılanması gerektiğine vurguda bulundu. Sevgilisi Buğrahan Tuncer ile 15. Contemporary İstanbul'un açılışında muhabirler ile sohbet eden başarılı oyuncu merak edilenleri de yanıtladı.

Kendisinin de korona virüse yakalandığını belirten ünlü oyuncu Eda Ece, Yasak Elma isimli dizi setinde 10-15 kişinin virüse yakalandığını da söyledi. Sevilen oyuncu, herkesin evde oturduğu zaman dizilerin devam etmekte olduğunu açıkladı ve kamera arkası ekipte bulunan kişilerin aşılanması gerektiğini belirtti. Pandemi sürecinde evde olan insanların daha çok televizyon izlediğini ve dizilerin izlenme oranının arttığı söylenildi. İnsanların canlarının sıkkın olduğu bir süreçte bu şekilde evde olan vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten ünlü oyuncu, sette çalışan kamera arkası ekip için de bir talepte bulundu.

Başarılı isim, Oyuncular Sendikası’ndan aşı çıkacağı ile ilgili bir duyum aldıklarını dile getirdi. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’nın da aşılamayı daha yaygın bir hale getirmek için atmış olduğu son adımları da hatırlatan Eda Ece, Sağlık Bakanlığı’nın elinden geleni yaptığını söyledi. “İnşallah sektöre de olur çünkü Yasak Elma setinde 10-15 kişi virüse yakalandı” şeklinde açıklamalarda bulunan oyuncu, herkesin bünyesinin aynı olmadığını da söyledi. Bir şey olması durumunda vebalinin çok fena bir şey olduğunu ifade eden Ece, herkes için dedi. Yalnızca kendi sektörünün ayrıcalıklı olmadığını açıklayan oyuncu, o insanların canı için olduğunu söyledi. Yalnızca göz önünde bulunan insanlar ve oyuncuların bulunmadığını açıklayan Ece, kamera arkası ekibin de aşı olması gerektiğine vurgu yaptı. Kendisinin virüsü atlattığı için aşı olmadığını da belirten ünlü oyuncu, “Zaten yaş grubu için sene sonunda falan gelir herhalde” şeklinde ifadeler kullandı.