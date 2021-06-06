Sadece Emekliye 40.500 TL Destek Ödemesi Verilecek! Kimlik ve TC Kimlik Yeterli

Emekli olan kişilere müjdeli haber bankalardan geldi. Bankalardan emeklilere özel kampanyalar devam ediyor. Bankaların verdiği promosyonları kullanan kişilere şimdi aynı banka üzerinden 40.500 TL'ye kadar destek ödemeleri verilecek. Kullanacağınız bu nakit destek kredisi, emekli olan kişilere ve emekli maaşını başvuru yaptığı bankadan alan kişilere verilecek. İşte detaylar...

Emekli olan kişilerin kimlikle veya banka şubelerine gitmeden sadece TC kimlikle kredi alma dönemi başladı. Emekli olmanız durumunda ve özellikle pandemi döneminde, kredi almak isteyenlere yeni kampanyalar başladı. Bankalar emekli olan kişilere, anında onaylı olan kredileri verecek. Kredi sonucu uygun olan kişiler 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi kullanabilecekler. Bu kredi ile ilgili detaylar paylaşıldı.

Emeklilere 40.500 TL Destek Kredisi Müjdesi Verildi

Emekli olan kişiler, emekli maaşlarını aldığı banka üzerinden sadece kimlikleri ile bankaya giderek 40.500 TL kredi kullanabilecekler. Alacakları 40 bin TL kredilerde 500 TL dosya masrafı da kredinin üzerine eklenecek ve 40.500 TL olarak kredi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu söyler ve onay alırsanız emekli destek kredisi kullanabileceksiniz. Emeklilere özel olarak verilen bu kredilerde 40.500 TL 36 ay vadeli veriliyor. Kamu bankaları ile birlikte anlaşmalı olan özel bankalardan da bu kredileri alabilirsiniz.

40.500 TL emekli destek kredisi aldığınız zaman banka sizlere sonucunu hemen verecek. Ödemelerde ilk taksit ödemesini 3 ay erteleme yapabilirsiniz. 3 ay erteleme yaptığınızda sizlere sonucu hemen verilecek. 40.500 TL ödeme alacak olan kişiler, kredi ödemelerini ayrıca aylık taksit ödeyebileceği gibi, 2 ayda bir veya 3 ayda bir ödemeleri taksit seçeneklerini de seçebileceklerdir.

Emekliye Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Emekliler eğer bu destek kredisini almak istiyorsa, emekli promosyonu aldığı banka şubesi üzerinden kredilerini kullanabilecekler. Kredi başvurusu yaptığınızda emekli maaşınız hangi bankadaysa sizlere 40.500 TL'ye kadar kredi onayı verecektir. Sadece kimliğinizle bankaya gitmeniz yeterlidir. Ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız, şubelere gitmeden online olarak emekli kredisini mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. Emekli olanlara destek kredisi başvurusu anında ödenmektedir.

Emekli Maaşı Denizbank'ta Olanlar SMS Atabilir

Destek kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Emekli maaşlarını Denizbank'tan alıyorsa, banka kredi başvurusu için şubelere gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Emekli maaşı Denizbank'ta olan kişiler ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabilir. İki türlü de yaptığınız kredi başvurularında banka sizlere 5 dakika olmadan saniyeler içinde cevap verecektir. SMS atan kişiler onay alırsa, SMS mesajı ile birlikte bankadan kimlikle kredilerini kullanabilirler.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Kredi Verecek

Kamu bankası olan Ziraat bankası üzerinden de 40.500 TL destek kredisi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda başvuru yapacak olan kişiler, değerlendirmeye göre faiz oranlarını da öğrenebileceklerdir. Ziraat Bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi olarak da geçen bu kredilerde banka şubelerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru kabul ediyor. Bankaya gidecek zamanı olmayan ve internet bankacılığı kullanmayan kişilerde ziraatbank.com.tr adresine giderek buradan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Ziraat Bankası gibi ayrıca Vakıfbank ve Halkbank bankalarından da 36 ay vadeli aynı şartlar altında kredi başvurusu yapabileceksiniz.