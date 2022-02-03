Ecem Erkek’ten Dönüm Noktası İtirafı

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show'da Naime isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Ecem Erkek sergilediği performans ile adından söz ettiriyor. Söz konusu televizyon programı sayesinde milyonların kalbini kazanan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu, Naime karakteri ile seyirci kitlesinin gözünde de önemli bir yer edinmişti.

Oyuncu 2021 senesinde ise ilk sinema tecrübesi olan Yılmaz Erdoğan'ın “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?” isimli tiyatro oyunundan uyarlanan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?” filminde rol almış ve Netflix’te milyonlar karşısında boy göstermişti. Filmde Gülseren Biröz isimli dikkat çekici karaktere hayat veren başarılı oyuncu Ecem Erkek, filmde sergilediği oyunculuk performansı ile de beğeni toplamıştı.

Güldür Güldür Show'da Naime isimli karaktere hayat vererek dikkat çekici bir oyunculuk performansı sergileyen ünlü oyuncu Ecem Erkek’in kariyer hayatı ile ilgili yapmış olduğu itiraf haberimizin devamında yer almaktadır. İşte başarılı oyuncu Ecem Erkek’in geçirdiği zor dönemler ve yapmış olduğu açıklama ile ilgili merak edilenler…

Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube programında oyunculukta bugüne gelmesindeki dönüm noktasına paylaşan ünlü isim, daha lisede iken tiyatro oyuncusu olmaya karar verdiğini belirtti. Oyuncu Bursa'da tiyatro yaptığı sıralarda usta yönetmen ve oyuncu Engin Altan'ın oyun seçmeleri için Bursa'ya geldiğini belirtirken okuma provaları sırasında ise okumasını bir türlü beğenmediğini söyledi.

Bu duruma ise hem çok hırslandığını hem de çok üzüldüğünü belirten genç oyuncu, hiç vazgeçmediğini ve pes etmediğini söyledi. Bir şey isteniyorsa o durumun üzerine gidilmesinin öneminden bahseden yetenekli oyuncu Ecem Erkek, özgüvenini kazanmak için kendini aştığını da söyledi. O zaman kendisini ve yeteneğini fark ettiğini açıklayan Ecem Erkek, başarılı olduğunu da söyledi.