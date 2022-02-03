İrem Helvacıoğlu'na Çok Konuşulacak Aşk İtirafı!

Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, ünlü isim Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı ve Disney Plus platformu için çekimleri gerçekleştirilen Kaçış isimli dizinin çekimlerine başlamıştı. 2 Şubat tarihinde ise 32 yaşına giren yetenekli oyuncu İrem Helvacıoğlu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bugünlerde hem iş hem de özel hayatı le ilgili heyecanlı günler yaşayan ünlü isim, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.

Yeni senenin ilk günlerinde Gurme Yolaç Özcan ile ilişkisini sosyal medya hesabı üzerine yapmış olduğu paylaşım ile ilan eden ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu aşk ilanı ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun sevgilisi Yolaç Özcan ise İrem Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medya hesabına yapmış olduğu paylaşım ile kutlamayı ihmal etmedi ve yapılan paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sevgilisine doğum gününde 2 Şubat tarihinde adeta ilan-ı aşk yapan gurme Yolaç Özcan dikkatleri üzerinde topladı.

Özcan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile beraber çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve romantik bir mesaj kalem almayı da ihmal etmedi. Yapılan paylaşımın altına hayatın tesadüflerle dolu olduğunu yazan sosyal medya kullanıcısı, yazmış olduğu yazı ile dikkat çekti. Sevgilisi İrem Helvacıoğlu'nu çok sevdiğini açıklayan ünlü gurme doğum gününde duygusal bir mesaja imza attı.

Yeni yılın ilk günlerinde ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu da dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımına imzasını atmış ve bazen bir anı anlatabilmenin çok zorlaştığını belirtmişti. Kafasındakileri aktaramadığını ve kelimeleri doğru yerleştirmeden açıklayan ünlü oyuncu, o fotoğraf karesinin ise anlatamadığı her şeyi anlattığını yazmıştı. Sevgilisine bu kadar tarifsiz güzel anlar yaşattığı için teşekkür eden ünlü isim paylaştığı fotoğraf ile dikkatleri üzerine çekmişti. Son zamanlarda rol aldığı projelerin yanı sıra aşk hayatı ile de gündeme gelen İrem Helvacıoğlu mutluluk dolu pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden yayınlıyor.