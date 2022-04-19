Ece Erken: Onlar En Az Katiller Kadar İfşa Olacak

Bir süre önce hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatı sonrasında zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini ifade eden ünlü sunucu, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getirmeyi ihmal etmedi. Ece Erken eşi Mahmut Yazıcıoğlu'na ait olan evi kim kiraya verdiyse onların en az katiller kadar ifşa olacaklarını da söyledi.

43 yaşındaki Ece Erken ile 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz sene Haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise 2 ay önce hayatını kaybetmiş ve üzücü haber ile gündemde yer almıştı. İstanbul Bakırköy'de bundan bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ise zor günler geçiriyor ve eşinin yokluğuna alışmaya çalışıyor. Sosyal medya hesabından tepkide bulunan ünlü sunucu, eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini ifade etti.Hhayatın garip olduğunu ifade eden Erken, ucuzluklara artık şaşırmadığını belirtirken insanların bu durumu yaşamadıkları zaman anlamayacaklarını da söyledi.

Ünlü sunucu daha önce yine sosyal medya hesabı üzerinden tepkide bulunmuş ve eşinin ismini kullanıp çek yazanlara seslenerek dikkatleri üzerine çekmişti. Allah'ın adaletine ve yargıya güvendiğini ifade eden Ece Erken, gerçeklerin de ortaya çıkacağını söylemişti. Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vefatının 40. gününde duygularını ifade etmişti.

Ölmeyecek kadar yaralı olduğunu ifade eden Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun vicdanlı, merhametli, mükemmel bir baba, fedakar bir eş ve iyi bir evlat olduğunu ifade etmişti. Bir süre önce hayatını kaybeden eşi ile gurur duyduğunu açıklayan ünlü sunucu Ece Erken, bu defa eşinin evini izinsiz kiraya verenler ile ilgili tepkide bulundu ve dikkat çekici açıklamalar gerçekleştirdi.