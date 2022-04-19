Bilim Kurulu Yarın Toplanıyor! Profesör Doktor Zafer Kurugöl Alınacak Kararları Anlattı

“Pandemi bitti demekle bitmiyor” şeklinde ifadeler kullanan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Kurugöl, pandemi sürecinin bitmesine virüsün karar vereceğini ifade ederken Bilim Kurulu toplantısı sonrasında da bazı rahatlamaların geleceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Ramazan Bayramı'nda insan hareketliliğinin fazla olacağı yönünde ifadeler kullanıldı ve alınacak olan kararların Bayram ardından uygulanması gerektiği konusuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin ve tüm dünyanın koronavirüsün Omicron varyantından çok etkilendiğini ifade eden Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Zafer Kurugöl, merak edilenleri yanıtladı. Omicron dalgasının tepe noktasının 110 binlere çıktığını ifade eden Kurugöl, diğer taraftan varyantın hem kendisinin özelinde hem de aşı olan kişilerin sayısının artmasına bağlı olarak oldukça hafif seyrettiği yönünde bilgiler paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ile vaka sayısının önemli oranda düştüğünü ifade eden Kurugöl, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Avrupa'da özellikle İtalya, Fransa, Yunanistan ve Almanya'da vaka artışlarının söz konusu olduğunu söyleyen Profesör Doktor Kurugöl, Omicron’un alt varyantı sebebi ile vaka oranlarında önemli bir artış yaşandığını da ifade etti. Bunun yanı sıra vakalarda en çok tedirgin eden durumun Güney Kore, Japonya, Çin, Yeni Zelanda ve Avustralya'da ortaya çıkan artışlar olduğu söylenildi.

Konu hakkında Çin'den gelen bilgilerin ise çok net olmadığı ifade edildi ve hastaların hastalığı hafif geçirdiği ve ölüm görülmediğinin açıklandığı söylenildi. Diğer taraftan Batı basınında çıkan haberlerde ise ölümün görüldüğünün de yazıldığı yönünde açıklamalar gerçekleşti. Hatırlatma dozunun gerekliliği hakkında ifadeler kullanan Kurugöl, hijyen, maske ve mesafeye de çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.