Ebru Şahin İki Yakışıklı Partneri ile Adından Söz Ettirdi

Bir süre önce Cedi Osman ile evlenerek yapmış olduğu düğün ile çok sayıda habere konu olan ünlü oyuncu Ebru Şahin, Hercai isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Reyyan karakteri ile oldukça başarılı bir kariyer çıkışına imza atmıştı. Ünlü isim geçtiğimiz sezonda Destan isim dizi projesinde Akkız karakterine hayat vermiş ve Destan dizisi Mahkum isimli proje ile beraber Uluslararası Seul Drama Ödülleri’nde birincilik elde etmişti.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in çok başarılı bir performans sergilemesi de Destan dizisinin bu başarıyı elde etmesinde rol oynayan bir etken olmuştu. Ebru Şahin bu proje için çok ciddi eğitimlerden geçmiş ve dizi projesinde yer alan tüm bu süreç sırasında yeteneklerini geliştirmişti. Bu sayede başarılı oyuncu Ebru Şahin kariyer hayatında çok zorlu rollerinde kolaylıkla üstesinden gelebileceğini gözler önüne sermiş ve bu durumu kanıtlamış oldu.

Şimdi ise ünlü oyuncu için gündemde iki yeni proje bulunuyor ve oyuncu bu projeler ile adından söz ettiriyor. Ünlü isim Şahin, bir yeni dizi projesi ve bir de sinema filmi için kolları sıvadı. Sinema filminin isminin Centilmen olduğu öğrenirken Ebru Şahin'in partnerinin Çağatay Ulusoy olacağı açıklandı. Projenin Muhtemelen 2023 senesi içinde Netflix platformunda hayranları karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Sevilen oyuncu Ebru Şahin 2022 senesinin güzel ve yoğun bir sene olduğunu söyledi ve elbette yaşadıkları kötü şeylerin olduğunda açıkladı. Ancak yeni senenin bereketle, güzelliklere ve sağlıkla gelmesini dilediğini açıklayan ünlü oyuncu Ebru Şahin güzel işlerin güzel mutluluklarla dolu olmasını umduğunu ifade etti. Ünlü oyuncu çalışmaya devam ettiklerini söylerken bir film projesi ile ilgili çalışma aşamasında olduklarını ve onun da çok güzel gittiğini açıkladı.

Güzel oyuncu Ebru Şahin 2022 senesinin hem evlilik yaşadığı özel hayatında hem de iş hayatında çok iyi geçtiğini anlattı ve 2022 senesinin çalışmalarına karşılığını almış olduğu bir sene olduğunu dile getirdi.

Ab-ı Hayat isimli dizi ise ünlü oyuncunun kendisine yapılan teklifler arasında bulunuyor ve basında Ebru Şahin'in bu dizi projesinde rol alacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Yeni dizinin Star TV ekranında yayınlanacağı açıklanırken dizinin Hilal Saral tarafından yönetileceği yönünde tahminler gerçekleşti. Bu sezonda Star TV ile OGM Pictures diziler konusunda bir anlaşma gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Ebru Şahin'in de bir senelik süreçte OGM Pictures dizilerinde yer almak için bir anlaşma yaptığı da bilinen bir gerçek. Yeni dizi projesi için ünlü oyuncu Ebru Şahin başrol kadın oyuncu olacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Ebru Şahin'e yeni dizide eşlik edecek olan başrol erkek oyuncusunun ise Birkan Sokullu olacağı iddia edildi ve bu konu ile ilgili yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Eşinin mesleği sebebiyle sıklıkla yurt dışına çıkma durumunda kalan Ebru Şahin oyunculuk mesleğini çok sevdiğini söyledi ve eşini bırakması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.