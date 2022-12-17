Münevver Karabulut'un Katili “Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açılsın Talebi” Reddedildi!

2009 senesinde Münevver Karabulut isimli genç kız erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından oldukça vahşi bir şekilde öldürülmüş ve genç kızın cansız bedeni bir çöp konteynırında parçalanmış bir halde ele geçirilmişti. Baba Süreyya Karabulut ise aradan geçen senelerde kızın Münevver Karabulut'un katili olan Cem Garipoğlu'nun kaçırıldığını ve ölmediğini iddia etmiş ve Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti. Fakat suç duyurusunda kavuşturmaya yer olmadığına karar getirerek reddeden Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ise gündemde yer aldı.

13 sene önce Münevver Karabulut cinayeti Türkiye gündemine damga vurmuş ve Münevver Karabulut'un katilinin sevgilisi Cem Garipoğlu olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Baba Süreyya Karabulut'un mezarı açtırma talebi ise gündemde yer alan bir istek olmuştu ve Münevver Karabulut cinayeti hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti. Baba Süreyya Karabulut Türkiye'yi sarsan Münevver Karabulut cinayeti hakkında konuştu ve 8 sene önce cezaevinde intihar eden kızının katili Cem Garipoğlu'nun ölmediğini kaçırıldığını ya da kaçtığını iddia etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Baba Süreyya Karabulut Cem Garipoğlu'nun ölmediğini ve farklı bir ülkede hayatını sürdürdüğü şekilde iddialarda bulunmuştu. Baba Süreyya Karabulut kadar kamuoyunda da dinmeyen bir şüphe devam ediyor. Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etme sonrasında 8 yıl ve Münevver Karabulut cinayeti ardından 13 yıl geçmesine rağmen tüm bu şüpheler hiç dinmedi.

8 senedir bir kabusun içinde olduğunu belirten acılı baba Süreyya Karabulut cellatın cesedini görseydi belki ikna olacağını söyledi fakat cesedi göstermediklerini belirtti. Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığını belirten acılı baba Süreyya KaraBulut böyle bir cellatın canına kıyabileceğine inanmadığını belirtirken öldürüldüğünü ya da kaçırıldığını düşündüğünü açıkladı. Kızının katilinin mezarının açılmasını talep ettiğini açıklayan Karabulut bu kabusun bitmeyeceğini söyledi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na baba Karabulut'un isteği üzerine avukat tarafından bir suç duyurusunda bulunmuştu ve suç duyurusu Münevver Karabulut'un katili olan Cem Garipoğlu'nun kaçırılmış olması ya da kaçmış olması ihtimali üzerinden yapılmıştı. Ancak konu hakkında elde edilen son bilgilere göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın suç duyurusunu kavuşturmaya yer olmadığına kanaat getirerek reddettiği öğrenildi.

İçindeki derin şüphenin dinmediğini belirten acılı baba Süreyya Karabulut bu durumun 18 senedir kendisi için en korkunç kabus olduğunu açıkladı. Kızının aklından hiç çıkmadığını belirten acılı baba Cem Garipoğlu'nun gerçekten ölüp ölmediği şüphesi ile uyuyamadığını ve kendilerine cesedin gösterilmediğini belirtti. Eşiyle avukatın fotoğraflarını gördüğünü belirten acılı baba Süreyya Karabulut fotoğrafın bir şey ifade etmediğini söylerken cesedi gözüyle görmesi durumunda belki ikna olabileceğini anlattı.

Baba Karabulut mezarın açılması talebinin reddedilmesi hakkında avukatlarının ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtirken bu derin şüphenin ise hala içinde olduğunu söyledi. Olay tarihinde yalnızca fotoğraflarını göstermeleri sebebiyle şüphesinin dinmediğini belirten Karabulut cesedini görseydi ikna olabileceğini söyledi. Mücadelelerini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirten Süreyya Karabulut gündemde yer aldı.