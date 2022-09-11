Duy Beni Ozan Dizide Gerçek Karakterini Oynamıyor! Aslında Mesafeli Biri

Bir süredir Star TV ekranlarında yeni bölümlerini yayınlayarak hayranları karşısına çıkan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi Perşembe akşamlarında yayınlanmaya devam ediyor. Söz konusu dizi projesinin senaryosunda Ozan isimli karakter ise çok önemli bir noktada yer alıyor. Peki Duy Beni Ozan kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı, Duy beni Ozan sevgilisi kim? Söz konusu dizi projesinde Utku Coşkun isimli ünlü oyuncu Ozan karakteri ile performans sergiliyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Genç oyuncu oyunculuk mesleğine yeni adım atan biri olarak kısa süre içerisinde parlamayı başardı ve dikkatleri üzerine çekti.

Senaryo gereği Ozan isimli karakter Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinde seyirci kitlesinin çileden çıkartan biri olarak performans sergiliyor. Çoğu zaman plan yaparak acımasız birine dönüşen Ozan karakteri bazı sahnelerde seyirci kitlesini hayrete düşürüyor. Ünlü oyuncu hakkında elde edilen bilgilere göre Utku Coşkun'un dizide hayat verdiği karakter ile bir ilgisinin olmadığı öğrenildi. Diğer taraftan oyuncu karakter olarak kendisine benzemeyen birine hayat vermesi ile ne kadar yetenekli olduğunu da gözler önüne serdi.

Bekir ve Ekim'e bizde yaptığı kötülükler ile bilinen ve Emir karakterine de zorba tavırlar sergileyerek tepki toplayan Ozan karakteri dehşet içerisinde izlenilmeye devam ediyor. Daha önce Emine karakterini de küçücük bir dolaba kilitleyen ve acımasızlıkları ile bilinen bu karakter göründüğü kadar cesur olmasa da bu planları yapıyor. Karaktere hayat veren Utku Coşkun isimli genç oyuncu ise sergilediği yetenekleri ile ilgililer üzerine çekti ve ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu gözler önüne serdi.

Utku Coşkun Ozan isimli karakterin her halini çok başarılı bir şekilde canlandırıyor ve rol arkadaşı tarafından hayat verilen Melisa karakteri ile partnerlik yapıyor. Rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile beraber YouTube programına katılarak seyirci kitlesinin Onedio üzerinden kendilerine sorduğu sorulara yanıt veren iki ünlü isim ekran uyumları ile ilgi çekti. Gayet neşeli tavırlar sergileyen iki ünlü oyuncu sorulara verdikleri yanıtlar ile de isimlerinden söz ettirdi.

Ünlü oyuncu yapmış olduğu açıklamalardan insanlara karşı güven konusunda bazı sıkıntılar olduğunu gözler önüne serdi. Kendi hayatında çok farklı biri olduğunu ifade eden Utku Coşkun, Duy Beni dizisinde hayat verdiği Ozan karakteriyle benzer yönlerinin olmadığını ifade etti.

Seyirci kitlesinin kendisine sorduğu sorulara samimiyet içerisinde cevap veren Utku Coşkun tanıştığı insanların öncelikle kendisine soğuk olduğunu söylediğini ve o şekilde düşündüklerini belirtti. Fakat ünlü oyuncu soğuk olup olmadığını yalnızca insanların kendisini kırmasından korktuğunu ifade ederken dikkatleri üzerine çekti. Bu sebeple biriyle tanıştığı zaman o kişinin kendisine zarar verip vermeyeceğini ilk başta anlayamadığını ve bu sebeple az da olsa soğuk davrandığını belirtti.

Sümeyye Aydoğan ise rol arkadaşı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Utku Coşkun'un setteki herkesten daha mesafeli ve daha uzak olduğunu ifade etti. Aydoğan, diğer oyuncuların kendisine çok yakın davrandığını belirtirken Utku Coşkun’un ise diğerlerine göre daha mesafede olduğunu belirtti. Diğer taraftan birlikte vakit geçirdikleri zaman iki ünlü oyuncunun birbirleri ile iyi bir iletişim yakaladığını da ifade etti.