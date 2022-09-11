Cumhurbaşkanı ve Kabine Ekibinin Yaptıkları Duyuru Emekli Olan Kişileri Sevinde Boğdu! Yılbaşına Kadar Ödeme Verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapmış olduğu kabine toplantısı sonrasında emekli olan kişiler için verilecek olan ek ödemeli krediler, kampanyalar hakkında da bilgiler paylaştı. Emekli maaşınızı hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilmeniz için sizlere işlem yapacak olan kamu bankaları üzerinden almanız durumunda şartlar dahilinde istediğiniz zaman 50000 TL'ye kadar ödemeler yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında devlet destekli olarak 36 ay vadeye kadar kredi olabilecek ve onaylanan kredileri dilediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler getirebilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında Ziraat Bankası, sizlere mobil uygulamalar üzerinden yedi gün yirmi dört saat, kredi işlemi yapmaktadır. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirmeniz ile birlikte sizlere aynı gün içinde kredi ödemelerini yapabilmeleri için banka üzerinden bir emekli maaş almanız ve bu hesap üzerinden de internet bankacılığı şifresi oluşturmanız isteniyor.

VAKIFBANK

Kamu bankası Vakıfbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılması halinde, Vakıfbank, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, başvuru yapmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alabilmektedir. En yakın Vakıfbank şubesinden de işlemlerinizi kimliğinizle yapabilirsiniz.

HALKBANK

Devlet destekli olarak verilecek ihtiyaç kredisi kampanyalarında şartları uygun olan vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilmeleri için Halkbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz dolduran emekli maaşını da bu banka üzerinden alıyorsa hemen sonucu cep telefonuna kısa mesaj ile gelir. Onaylanan kredi kampanyasına katılacak olan kişiler en yakın banka şubesi üzerinden yapılan kredi değerlendirmesi sonrasında ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. Halkbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlara ayrıca ihtiyaç kredisi haricinde konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerden de faydalanabilmektedirler.