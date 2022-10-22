Duy Beni Dizisi Düşüşe Geçti! Her An Final Yapabilir

Perşembe akşamlarında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi 16. yeni bölümünü bu hafta 20 Ekim akşamında yayınlayarak ekranlara taşıdı. Başrollerinde Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün bulunduğu gençlik dizisi Duy Beni isimli dizi projesi izlenme oranlarında ise yaz sezonunun gerisinde kalmayı sürdürüyor. Diğer taraftan dizi için alınan bir final kararının henüz bulunmadığı biliniyor ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyor. Bu hafta dizinin yayınlanan son bölümü yine ilk 10 dizi tablosunda yer almadı ve bu durum izleyici kitlesini endişeye sürükledi. Sizler için haberimizin devamında son haftalarda reyting oranlarında düşüş yaşayan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenlere yazdık.

Pek çok kanal izlenme oranlarında ilk 10’a giremeyen dizilerin biletini kesiyor ve dizi projeleri de bu şekilde final bölümünü yayınlayarak ekran hayatını sonlandırıyor. Duy Beni isimli dizi projesinin hayranları da bu durumdan korkuyor ve proje hakkında endişe sürmeye devam ediyor. Her ne kadar bu konuda henüz bir netlik bulunmasa da bizi son haftalarda eski gücüne sahip değil. Söz konusu dizi projesinin izlenme yarışında karşısında yer alan Aldatmak, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Camdaki Kız dizileri ile birlikte kısa süre içerisinde final yapacak olan Mahkum isimli proje ile rekabetinde de durum oldukça kötü.

Sosyal medya ise dizinin reytinglerinden farklı bir şekilde seyrediyor ve bu durum izleyici grubuna umut veriyor. Dizinin izlenme oranları karşısında çok farklı bir durum ortaya koyan sosyal medya hala projenin sadık bir izleyici grubunda sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Sosyal medyada son dönemlerde Duy Beni dizisi pek çok rekorun sahibi olmuş ve bu şekilde dikkatleri üzerinde toplamıştı. Fragmanları ve tekrarları ile binleri aşarak milyonlara ulaşan Duy Beni dizisi ilgileri üzerine topladı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Sosyal medyadan diziye karşı büyük bir destek veriliyor ve bu da projenin yayın hayatına devam etmesini sağlıyor. Ancak sezon içerisinde diğer projelerin oldukça gerisine düşen ve ilk 10 dizi arasında bile yer almayı başaramayan dizi, sosyal medyada elde ettiği sonuçlar ile şaşkın bakışları üzerine çekiyor.

20 Ekim tarihinde sosyal medya reyting tablosu yayınlandı ve bu hafta izleyici karşısına çıkan bölümü ile Duy Beni dizisi çok konuşuldu. Reyting oranlarının aksine sosyal medyada 147.400 ileti sayısı alan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi rakiplerine fark atmayı başardı. İzleyici kitlesi ve yapımcı ise projenin sosyal medyada elde ettiği bu başarıyı reyting oranlarında da göstermesini umut ediyor.

Sosyal medyada aynı akşam da yayınlanmakta olan, oldukça ünlü isimlerin rol aldığı ve birbirinden iddialı olan yapımları fena halde ezmiş olan Duy Beni dizisi sosyal medyada almış olduğu ileti sayıları ile gün birincisi olmayı başardı. Sosyal medyada uzun süredir bu durum değişmiyor fakat izlenme oranları ise bu durumdan bir etki görmüyor.