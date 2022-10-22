Son dakika: 31 Ekim tarihine kadar ödeme alın! Bankalardan destek açıklaması geldi

31 Ekim tarihine kadar başvurularını Denizbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yeni bir ödeme Haberi geldi. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Denizbank ve Halkbank üzerinden başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak en düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 30.000 TL ödeme alarak gelir belgesiz kredi Kendi hesabına hemen yatırabilecek.

Son zamanlarda bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyaları ile birlikte 30.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekleri haberi verildi. 3 ay erteleme 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi Denizbank ve Halkbank kişilerin Kredi notuna bakarak ve daha önceki banka çalışmalarını sorguladıktan sonra onay vereceğini duyurdu.

Başvurularımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar isterlerse internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini oturdukları yerden yapabildikleri gibi Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak istedikleri zaman cebimde Kredi kampanyasına katılabilir ve istedikleri zaman onay olarak hesabına ödemeler yatırabiliyor.

Cebimde Kredi kampanyasına katılmak için kredim t.c kimlik ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. 32 80 cebimde Kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda istedikleri zaman bu hesapları ödemeler alabilecek onaylanan krediler aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Kamu Bankası Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar ise başvurularını banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman yapabilmektedir. Halkbank resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu 31 ekim'e kadar dolduran tüm vatandaşlar düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilecekler onaylanan krediler hesaplarına yatırılarak istedikleri zaman kullanabileceklerdir.