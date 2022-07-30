Dünyayla Benim Aramda Dizisiyle Demet Özdemir Gündemde

Çok iddialı bir proje ile hayranları karşısına çıkmak için hazırlık yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir son dönemin en parlak isimleri arasında yer alıyor. Söz konusu dizinin Disney Plus'ın ikinci Türk dizisi olması dikkat çeken biri gelişme olmuştu. Dizi yayınına çok kısa bir süre kaldığı öğrenilirken Dünyayla Benim Aramda dizisi için geri sayımın da başladığı açıklandı. Demet Özdemir fırtınası Tüm Türkiye'de eserken ünlü oyuncu evlilik haberinin yanı sıra yeni projesi ile de adından söz ettiriyor.

Yalnızca Türkiye'de değil yurt dışından da sevenlerinin bütün dikkati ve ilgisi ünlü oyuncu Demet Özdemir'in üzerinde yer alıyor. Bu durumun sebebi ise güzel oyuncunun kısa süre içerisinde çok iddialı yapımlar ile hayranları karşısına çıkması. Hafsanur Sancaktutan ve Buğra Gülsoy ile Dünyayla Benim Aramda dizisinin başrollerini paylaşan ünlü oyuncu Demet Özdemir dizinin yayınına çok az bir süre kala gündemde yer aldı ve başarıları ile adından söz ettirdi.

İkinci Türk dizisi olan Dünyayla Benim Aramda dizisinin 1. tanıtımının paylaşılması sonrasında Demet Özdemir hayranları heyecanlarının iyice arttığını hissetti. Ünlü oyuncunun yerli ve yabancı sevenleri sosyal medya paylaşımlarında hissettiklerini yazdı. Bu durum ünlü oyuncu Demet Özdemir'in Twitter'da gündem olmasını sağladı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Söz konusu projenin 1. fragmanının yayınlanması sonrasında ünlü oyuncu Demet Özdemir Twitter gündeminde yer alıyor ve ne kadar heyecanlı olduğu açıklamalarından belli oluyor. Ünlü oyuncu kısa süre içerisinde yeni dizisi ile sevenleri ile buluşacak ve özlem giderecek. Diğer taraftan nikah masasına oturmanın da heyecanını yaşayan Demet Özdemir hayatında olan değişiklikler ile de çok konuşuluyor.

Projenin ilk sezonunun 10 bölüm olarak çekildiği öğrenilmişti ve dizide yer alan oyuncular dikkat çekmişti. Dünyayla Benim Aramda dizisinde iki sevgililer arasında yaşanan olaylar üçüncü bir kişiyle sorgulanıyor ve olaylar bu şekilde gelişiyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir dizide İlkin karakterini hayat verirken Buğra Gülsoy ile Tolga olarak seyirci karşısına çıkıyor. Farklı bir kadın araya sokarak sevgilisi Tolga'nın aşkını sınayan İlkin karakteri dizide yer alıyor.

Dizi eğlenceli hikayesi ile dikkat çekerken fragman da büyük ses getirdi ve sosyal medyayı salladı. Dizinin fragmanının yayınlanması ardından yayın tarihinin merak konusu olduğu öğrenildi ve ünlü oyuncu Demet Özdemir konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dizinin yayın tarihine çok az bir süre kaldığını ifade eden ünlü oyuncu tam olarak bir tarih veremediğini açıkladı fakat çok az kaldığını söyleyebileceğini anlattı. Dizi çekimlerinin çok keyifli geçtiğini ve çok güzel bir süreç yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu Demet Özdemir Dünyayla Benim Aramda dizisi ile ilgili yapmış olduğu yorumları ile gündemde yer aldı.

Demet Özdemir Kimdir, Kaç Yaşında, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Dansçı, oyuncu ve model olan Demet Özdemir 26 Şubat 1992 doğumludur. Ünlü isim fantastik drama dizisi olan Sana Bir Sır Vereceğim isimli projede Aylin karakterine hayat vererek geniş kitlelere hitap etmişti. Daha sonra Can Yaman ile beraber performans sergilediği Erkenci Kuş dizisinde rol alan ünlü oyuncu kısa süre içerisinde şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah nasasına oturacak.