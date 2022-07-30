Başak Burcu Aylık Burç Yorumu Ağustos 2022

Yeni ayda 22 Ağustos tarihine kadar Güneş başak burçlarının 12 bilinçaltında ileri hareketinde olacak. Daha sonra güneş Başak burçlarının kişisel evine geçiş yapacak ve bu durum da onlara sabır ve güç verecek. Kendilerini Ağustos ayında motive hissedecek olan Başak burçları disiplinli çalışmalar yürütecek. Bunun yanı sıra arkadaşlık ilişkilerinde de güçlü beraberlik kurmaları olası olan burç sahipleri her şeyin en mükemmelini yapmak için çaba gösterecek. Bu durum diğer insanlar için olumsuz bir tablo gibi görünse de başak burçları hedeflerine ulaşmak için çaba gösterirken enerjileri de yüksek olacak. Bildiklerinden ödün vermeyecek olan başak burçları aktif bir tavır içerisinde olacak ve sosyalleşmek isteyecek. Bunun yanı sıra başaklar girdikleri toplumda çekici olacak ve ilgileri üzerlerinde toplayacak. Burç sahipleri genel anlamda hareketli bir ay geçirecek. Sevilen işleri pratik yaşama geçirmiş olmak için emek verecek olan başak burçları bir süredir gizlenen işlerde uygulama aşamasına geçecek.

Aşk ve iş ilişkileri ve ortaklıklar konuları hakkında isteklerini kabul ettirme ile ilgili kararlı bir tutum izleyecek olan burç sahipleri, güçlerinin farkında olacak ve bu yönde hareket edecek. Emeklerinin karşılığını almak için çalışacak olan başaklar aynı düşünceye sahip olan yakın dostlarından destek görecek ve birlikte projeler üretilecek. Kişisel sebepler ile özgürlük duygusu kombine edilerek çalışkan ve disiplinli davranılacak. Bu durumda da çevreye iyi bir örnek teşkil edecek olan burç sahipleri özgürlük duygusunda elden bırakmayacak.

Zevkleri ile özgürlük duygusunu birlikte kombin edecek olan başak burçları çalışma hayatlarında disiplinli ve çalışkan bir dönem geçirecek. Genel anlamda ağustos ayı 2022 senesinde Başak burçları için olumlu geçecek ve burç sahiplere sosyal yaşantısında beklentilerinin karşılığını alacak.

Kendilerine yeni bir şans vermeleri gereken Başak burçları cesaretleri ile yakın çevrelerinden takdir toplayacak. Ay boyunca olaylar istedikleri yönde gerçekleşecek olan Başak burçları emin olmak istemedikleri konularda konuşma taraftarı olmayacak.

Başak Burcu Erkeği Özellikleri Nedir?

İçten ve samimi olan Başak burcu erkekleri oldukça disiplinlidir fakat aşk ilişkileri ise Başak burçlarının zor olmaktadır. Başak burçları ile ilişki içerisinde olunmak isteniyorsa dikkatli olunması gerekmektedir. Planlı ve düzenli olan başak burçları partnerlerinden de aynı özellikleri bekler. Oldukça samimi insanlar olan başak erkekleri şatafattan ve gösterişten uzak bir hayat yaşar. Disiplin duyguları da bu erkeklerin çok gelişmiştir ve bütün hayatlarını bu duruma göre düzenler.

Başak Burcu Erkeği Fiziksel Özellikleri

Genellikle uzun boylu olan başak burcu erkekleri sarışın ya da kumral olmaktadır. Bunun yanı sıra saçları dalgalı ve gözleri büyük olan başak burcu erkekleri oldukça çekici ve yakışıklıdır. Bu sebeple girdikleri ortamlarda dikkatleri üzerine çeken burç sahipleri düzenli ve temkinli olmaları ile de tanınır. Sürprizleri sevmeyen burç erkekleri hata yapmaktan da her zaman korkar.

Oldukça disiplinli ve kontrolün kendilerinde olmasını isteyen başak burcu erkekleri bazı zamanlarda mantık ve duygu karmaşası yaşayabilir. Bu sırada arayış içine giren bu erkekler mantıklı bir birliktelik yaşamayı tercih eder. Mantık başak burcu erkekleri için duygulardan önce gelir ve o yüzden bu erkekler geç yaşta evlenir. Eş seçme konusunda tüm ayrıntılara dikkat eden ve oldukça titiz davranan başaklar ilişkilerinde de hata yapmak istemez.