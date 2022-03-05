Erdoğan Kadına Şiddetle Mücadelede Yeni Reform Paketini Açıkladı

Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde yer aldı ve yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taslağı üzerindeki çalışmaları bitmiş olan bu paketi en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getireceklerini belirtti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği 4. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağan Genel Kurulu’nun millete, Türkiye'ye ve özellikle de kadınlara hayırlar getirmesini dilediğini ifade etti. Kuruluşundan bugüne kadar Kadem çatısı altında demokrasinin geliştirilmesi ve kadın haklarının korunması ile ilgili çalışan ve gayret gösteren herkese teşekkür ettiğini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adından söz ettirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirecekleri taslak ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenleme ile kadına yönelik olan saldırılardan faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışının indirim sebebi olarak kabul edilmeyeceğine yönelik ifadeler kullandı.

Yalnızca kravat takarak ve takım elbise giyerek, başını yana eğerek ve ellerini önünde birleştirerek sergilenen tiyatro vari görüntülerin takdiri indirim gerekçesi olmayacağı belirtilirken kasten yaralama, kasten öldürme, eziyet ve işkence gibi suçların kadına karşı işlenmesi durumunda cezaların ise daha da arttırılacağı şeklinde bilgiler paylaşıldı.

Bunun yanı sıra boşanmış veya nikahlı eşe karşı işlenen söz konusu tehdit suçlarına verilecek olan cezalarında alt sınırının 6 aydan 9 aya çıkarılacağı belirtilirken konu hakkında yapılan açıklamalar gündemde yer aldı. Diğer taraftan şiddet mağduru olan kadınların talep etmeleri durumunda Baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebileceği yönünde ifadeler de kullanıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklanan tüm bu yeni düzenlemelerin ülke ve kadınlar için şimdiden hayırlı olmasını dilediğini ifade etti