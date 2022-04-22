DSÖ Küresel Uyarı Yayınladı! Gizemli Hepatit Küresel Sorun Olabilir.

Öncelikle İngiltere'de bulunan çocuklarda tespit edilen ve henüz nedeni belirlenemeyen hepatit virüsü daha sonra İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde de görüldü. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Profesör Dr. Ergin Çiftçi hepatitlere solunum yolu ile bulaşmakta olan bir virüsün yol açması durumunda bu durumun küresel bir tehdide sebep olabileceğini anlattı. Giderek artış gösteren hepatit virüsü sebebiyle dünyanın tehlikeli bir durumda olduğuna vurguda bulunan Profesör Doktor Ergin Çiftçi, temizlik, maske ve mesafe uygulamalarının bütün enfeksiyon hastalıklarına karşı oldukça etkili olduğu konusuna vurgu yaptı.

İlk olarak İngiltere'de bulunan çocuklarda gözlenen gizemli hepatit yani karaciğer iltihabı vakaları hızlı bir şekilde artış gösterdi. Son olarak İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Danimarka, İsrail ve İspanya'da da hasta çocukların olduğu bilgisine ulaşıldı. Son olarak ise Birleşik Krallık'ta hepatit virüsü taşımakta olan çocuklardan sekizine karaciğer nakli gerçekleşti. Bu hastalığa henüz neyin neden olduğu bilinmese de Dünya Sağlık Örgütü bir açıklamada bulundu ve çocuklarda görülen gizemli hepatit vakalarının ilerleyen günlerde artabileceğini açıkladı. Söz konusu hastalığa karşı tetikte olmak için küresel bir uyarı yayınlandı ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

10 yaş altı olan çocuklarda görülen ve hızlı bir şekilde yayılmakta olan hepatit virüsleri ile ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Dr Ergin Çiftçi önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Çiftçi, durumun oldukça ciddi olduğunu belirtirken hepatite yakalanan söz konusu çocukların bir bölümünde karaciğer naklinin gerekli olduğunu açıkladı. Karaciğerin tamamen iflas etmesi sebebiyle karaciğer naklinin yapıldığını anlatan Çiftçi, yaşanan bu durumun olayların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini ve gizemin hala çözülmüş olmadığını ifade etti.