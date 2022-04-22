Nalan ile Hayri Sedat'a Yakalanıyor

OGM Pictures tarafından yapımı üstlenilen ve Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız isimli sevilen dizi projesi 40. bölümünü ekranlara taşıdı ve ismini zirveye yazdırdı. Proje, ABC1 ve AB kategorilerinde birincilikler elde ederek dikkat çekici bir çıkışa imza attı. Bunun yanı sıra rekabet ortamına dönüş yapan sevilen dizi son haftalarda oldukça iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Mahkum dizisi ile de birincilik yarışında bulunan proje oyuncu kadrosunun yanı sıra etkili hikayesi ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

Dizinin 40. yeni bölümü dün akşam yayınlandı ve seyirci kitlesi üst seviye bir heyecan yaşadı. Gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde önemli gelişmeler meydana geldi. Söz konusu bölümde Hayri Nalan’a karşı hislerini açıklamaya karar verdi fakat daha sonra Nalan fenalaştı ve Hayri cümlelerini tamamlayamadı. Nalan ile Hayri'nin o anları ise magazinciler tarafından fotoğraflandı ve daha sonra dikkat çekici olaylar yaşandı. Cana daha sonra fotoğrafı ele geçirdi ve koz olarak kullanmayı da ihmal etmedi.

Feride ise Hayri ile Nalan arasındaki iletişimi ve etkileşimi tamamen bitirmeye kararlı olurken Rafet'i Nalan’ın Sedat ile birlikte çalışması için ikna etti. Muzo ise Pera'ya gözdağı vermeye çalışan Selen'e sinirlendi, evi terk etti ve Pera'yı da yanına alarak dikkatleri üzerine çekti. Muzo'nun bütün varlıklarını satışa çıkardığı bilgisini Rafet’e anlatan Cavit ise olayların hareketlenmesine sebep oldu. Cana, Hayri ile Nalan'ın eline geçen fotoğrafını Sedat'a gönderdi ve onu tekrar kazanmak için bir hamlede bulundu. Cana'nın Sedat'a Nalan ile Hayri'nin fotoğrafını göndermesi dizinin yeni bölümünde damga vurdu ve ilerleyen bölümlerde Sedat'ın bu durum karşısında nasıl bir tepki vereceği de merak konusu oldu.