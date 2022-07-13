DSÖ başkanı: "COVID Bitmenin Yakınında Bile Değil"

Dünya Sağlık Örgütü şefi, dünya çapında yeni dalgalara atıfta bulunarak ve virüsün “serbestçe çalıştığı” endişesini dile getirerek, koronavirüs pandemisinin “bitmek üzere” olmadığı konusunda uyardı .

Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının artmaya devam etmesinden ve “gergin sağlık sistemleri ve sağlık çalışanları üzerinde daha fazla baskı oluşturmasından” endişe duyduğunu söyledi.

“Virüs bize doğru iterken, biz de geri itmeliyiz. Salgının başlangıcından çok daha iyi bir konumdayız” dedi.

"Elbette çok ilerleme oldu. Enfeksiyonları, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyen güvenli ve etkili araçlarımız var. Ancak bunları hafife almamalıyız.”

Artan COVID iletimi ve artan hastaneye yatışlar arasında Tedros, hükümetleri "maskeleme, iyileştirilmiş ventilasyon ve test ve tedavi protokolleri gibi denenmiş ve test edilmiş önlemleri uygulamaya" çağırdı.

DSÖ'nün pandemi acil durum komitesi Cuma günü video konferans yoluyla bir araya geldi ve pandeminin, DSÖ'nün çalabileceği en yüksek alarm olan Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu olmaya devam ettiğini belirledi. BM sağlık kuruluşu, bir hastalığı kontrol altına almak için araştırma, finansman ve uluslararası halk sağlığı önlemlerini hızlandırmaya yardımcı olabilecek bir karar olan ilk olarak 30 Ocak 2020'de COVID uyarısını ilan etti.

Bu arada, DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan, toplantıda DSÖ'ye bildirilen küresel COVID vakalarının son iki haftada yüzde 30 arttığını, bunun büyük ölçüde Omicron alt değişkenleri BA.4, BA.5 ve halk sağlığı ve sosyal önlemlerin kaldırılmasından kaynaklandığını söyledi.

Ryan, test politikalarındaki son değişikliklerin vakaların tespit edilmesini ve virüs gelişiminin izlenmesini engellediğini söyledi.

DSÖ Pazartesi günü yaptığı açıklamada, komite, yeni bir solunum virüsünün neden olduğu bir pandeminin etkileri tam olarak anlaşılmayacağı için virüsün bulaşmasını azaltma gereğini vurguladı.

Grup, testlerde ciddi düşüşler yaşanması nedeniyle gözetim ve genomik dizilemenin azalmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

DSÖ, bulaşma eğilimlerini yorumlayamamayı besleyerek, “Bu, virüsün şu anda dolaşımda olan ve ortaya çıkan varyantlarının değerlendirilmesini engelliyor” dedi.

Komite, virüsün evriminin yörüngesinin ve ortaya çıkan varyantların özelliklerinin "belirsiz ve tahmin edilemez" kaldığını, bulaşmayı azaltacak önlemlerin olmamasının "farklı derecelerde virülans, bulaşıcılık ve bağışıklık ile yeni, daha uygun varyantların ortaya çıkma olasılığını artırdığını" söyledi.

Avrupa'da ikinci güçlendiriciler

Ayrı bir gelişmede Salı günü, DSÖ'nün Avrupa ofisi, artan enfeksiyonlar arasında yaşlı insanlar ve savunmasız gruplar için ikinci bir COVID aşısı takviyesi önerdi.

Çağrı, AB'nin sağlık ve tıp kurumlarının Pazartesi günü 60 yaş üstü insanlar için ikinci bir güçlendirici atış tavsiyesi üzerine geldi.

DSÖ Avrupa bölge direktörü Hans Kluge yaptığı açıklamada, "Aşılama stratejisine ilişkin güncellenmiş geçici tavsiyeler, Avrupa Bölgesi'nde vakalar artmaya devam ettikçe geliyor" dedi.

Enfeksiyonların artması göz önüne alındığında, sağlık kuruluşu “beş yaş ve üzerindeki orta ve ciddi derecede bağışıklığı baskılanmış bireylere ve bunların yakın temaslılarına ikinci bir takviye dozu” destekledi.