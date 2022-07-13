Boris Johnson'ın Yerini Almak İçin Yarışan Sekiz Aday

İngiltere'deki Muhafazakar milletvekilleri Çarşamba günü, 1922 Komitesi başkanı Sir Graham Brady, Başbakan Boris Johnson'ın halefini seçmek için oylamaya başladığında, oy pusulasında sekiz aday olacak.

Johnson, bir dizi skandalın ardından düzinelerce hükümet üyesinin protesto amacıyla istifa etmesi üzerine istifa etmek zorunda kaldı .

Rishi Sunak, Liz Truss, Tom Tugendhat, Kemi Badenoch, Penny Mordaunt, Jeremy Hunt, Nadhim Zahawi ve Suella Braverman, yarışmaya katılmak için gereken 20 milletvekili adaylığını aldı.

Commons komite odasındaki duyurudan birkaç dakika önce, eski sağlık sekreteri Sajid Javid, görünüşe göre yeterli desteği alamadığını ve çekildiğini söyledi.

Daha önce Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, teklifinden vazgeçtiğini ve eski başbakan Sunak'ı destekleyeceğini açıklamıştı.

Sıradan bir yabancı olarak görülen Backbencher Rehman Chishti de yeterli adaylık alamadığından ayrıldığını söyledi.

Bu arada, dışişleri bakanı Truss, Sunak'ın 10 numaraya girmesini önlemek için uyumlu bir hareket olarak görülen önde gelen Johnson sadıkları Jacob Rees-Mogg, Nadine Dorries ve James Cleverly'nin onayını aldı.

Başbakanın pek çok destekçisi, geçen hafta istifa etme kararı almasıyla birlikte Sunak'ın onu devirmede oynadığı rol nedeniyle öfkeli .

Anketler, bir sonraki İngiliz liderin göz korkutucu bir tehditle karşı karşıya olduğunu ve Muhafazakarlara verilen desteğin de düştüğünü gösteriyor.

Birleşik Krallık ekonomisi hızla artan enflasyon, yüksek borç ve düşük büyüme ile karşı karşıyayken, insanlar on yıllardır mali durumlarındaki en büyük sıkıntıyla boğuşuyor ve bunların hepsi, yakıt fiyatlarının yükselmesine neden olan Ukrayna'daki savaşın alevlendirdiği bir enerji krizi zemininde.

Yarışma kızıştıkça, rakip kampanyalar birbirlerine yönelik özel eleştirileri artırdı ve rakiplerinin üzerinde asılı duran finansal veya diğer sorulara işaret etti.

Sunak, kendisini ciddi bir aday olarak göstererek, “masal değil” “yetişkin” dürüstlük sözü vererek ve diğer adayların çoğu tarafından taahhüt edilen kapsamlı vergi indirimleriyle çelişmeye çalışarak kampanyasını başlattı.

Sunak, "Daha fazla harcama ve daha düşük vergiler vaat etmek inandırıcı değil" diyen Sunak, vergi indirimlerinin ancak yükselen enflasyonla mücadele edildikten sonra gelebileceğini söyledi.

Maliye bakanı olarak Sunak, İngiltere'yi 1950'lerden bu yana en büyük vergi yüküne sahip olacak yola soktu ve diğer umutluların çoğu, kesintileri hemen denetleyeceklerini söyleyerek ateşlerini ona çevirdi.