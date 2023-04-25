Dönence Dizisi Konusu Ve Oyuncuları! Dönence Ne Zaman Ve Hangi Tarihte Başlayacak?

Kısa süre içerisinde Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkması beklenen Dönence dizisi hakkında detaylara yavaş yavaş ulaşılıyor. İlk başrol oyuncusu belli olan proje oyuncu seçimleri ile adından söz ettirdi. Yakında İzmir Foça'da başlayacak olan dizi çekimlerinde genç oyuncu Caner Topçu başrolde yer alacak. Exceptional uyarlaması olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizi özellikle Caner Topçu'nun hayranlarını çok heyecanlandırdı. Yaz sezonunda ilk bölümünü izleyici ile buluşturacak olan dizi için hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Bugün ilk başrol oyuncusu ile adından söz ettiren Dönence dizisinde başarılı isim Caner Topçu ile anlaşma yapıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun dizide Özgür isimli karakteri canlandıracağı açıklandı. Peki Dönence dizisi Özgür kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, nereli, Dönence dizisi hangi kanalda yayınlanacak, çekimleri nerede yapıldı, uyarlama mı, hangi diziden uyarlama? Fransa'da 2022 senesinde ödül alan ve İsrail formatlı olan dizinin orijinali farkındalık yaratan bir senaryoya sahipti.

Türkiye'de ise uyarlama olarak İzmir Foça'da çekimleri gerçekleşecek olan Dönence dizisi seyirci grubunun ilgisini çekmeyi hedefliyor. Foça'nın unutulmaz gün batımı manzarası, taş evleri, tarihi dokusu ve eşsiz doğal güzellikleri ile televizyon ekranlarında görsel şölen yaratacak olan Dönence farklı bir konuyu yayınlayacak.

Caner Topçu'nun başrolde yer alacağı dizi Kanal D İç Yapımlar imzası taşıyacak ve söz konusu dizi projesi büyük iddialar ile yayın hayatına başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda oturacak isim ile de dikkat çekti ve proje henüz yayın hayatına başlamasa bile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Unutulmaz dizi Kavak Yelleri’ni ekrana taşıyan Kerem Çakıroğlu isimli yönetmenin Dönence dizisinin yönetmeni olacağı ifade edildi. Nuray Uslu tarafından kaleme alınacak olan senaryo her yaştan insanın kalbine dokunacak.