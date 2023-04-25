Gökçe Eyüboğlu Proje Seçimlerinde Uyguladığı Kriteri Anlattı

İstanbul'da 1989 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu, Kadın isimli dizide Ceyda karakterine hayat vermiş ve seyirci kitlesi tarafından beğeni toplamıştı. Fakat ünlü oyuncunun hikayesinin 2009 senesinde başladığı biliniyor. Ünlü isim setlerde yer almaya başladığı ilk zamanlarda sinema ve dizi dünyasında farklı rollere hayat vererek tecrübe kazanmıştı. Diğer taraftan 2017 ile 2020 seneleri arasında dünyanın pek çok ülkesinde sevilerek takip edilen ve yayınlanan Kadın dizisi sayesinde de büyük bir popülerlik elde eden Gökçe Eyüboğlu daha sonra ekranların aranılan yüzü haline geldi.

Zümrüdüanka, Mahkum, Behzat Ç ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu son yıllarda ise hızlı bir şekilde popülerlik yaşadı. Hayat verdiği karakterler için imaj değişiklikleri yaptığını anlatan ünlü isim proje bittiği zaman normal haline geri döndüğünü de söyledi. Bir taraftan karakterin saçı, kostümü ve makyajı gibi unsurların rolün parçası olduğunu ifade eden Gökçe Eyüboğlu oynadığı karakterlere kendisinden daha fazla kıymet verdiğini açıkladı ve karakter için ne gerekiyorsa onu yaptığını söyledi.

Ünlü oyuncu Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için saçlarını kısacık kestirebilen ve hatta kazıtabilen birisi olarak da öne çıkıyor. Onu bir cesaret olarak görmediğini ifade eden oyuncu mesleğinin böyle bir şey olduğunu ve oyuncuların karakterin gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini anlattı. Bu amaç için kendisinin de elinden gelen çabayı ortaya koyduğunu ifade eden Gökçe Eyüboğlu rol aldığı diziler ile adından söz ettiriyor.

Ünlü isim karakter için kilo alması gerektiği zaman bunu da yapabileceğin açıkladı ve teklif aldığı zaman nasıl karar verdiği konusunda merak edilenleri yanıtladı. Kurgu bir karaktere aşık olduğunu ifade eden Eyüboğlu oynadığı karaktere aşık olduğunu ve kendi başına ayakta kalmaya çalışan kadınları oynamayı sevdiğini söyledi.