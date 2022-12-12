Dokuz Oğuz, Savaşçı'nın İzinden Gidiyor! Yeni Askeri Dizi Fox Tv’de

Kanallar üst üste asker dizilerinin çok popüler olması sebebiyle çeşitli projeler geliştirmiş ve seyirci grubu bu durumdan büyük bir memnuniyet duymuştu. Savaşçı dizisi ise asker dizileri arasında seyirci grubunun derinden etkileyen ve en uzun süreli olan projelerin başında geliyordu. Dizi ilk 4 sezonunu oldukça başarılı bir şekilde geçirmiş ve 5. yeni sezonunda ise farklı bir kadro ile ekranlarda yer almıştı. Diğer taraftan dizi 5 sezonda final kararı almış ve seyirci grubuna veda etmesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Bu konu hakkında elde edilen son bilgilere göre FOX TV ekranlarında yeni bir asker dizisinin yayın hayatına başlayacağı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Savaşçı dizisinin izinden giden yeni bir dizi Fox TV ekranlarında seyirci grubu karşısına çıkacak. Yeni dizinin isminin Dokuz Oğuz olduğu öğrenilirken projenin oyuncu kadrosunda bulunan isimler de merak edildi. Dizi projesi FOX TV'de yeni bölümlerini yayınlayacak ve Yasemin Allen ile Kubilay Aka ikilisi projenin başrolünde yer alacak. İlk görüntülerini seyirci kitlesi ile paylaşan Dokuz Oğuz dizisi henüz yayın hayatına başlamadan dikkat çekti ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. İlk görüntüleri ortaya çıkan Dokuz Oğuz isimli yeni dizi projesi henüz yayın hayatına başlamadan oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimlerin sergilemiş olduğu güçlü oyunculuk performansları ile seyirci kitlesinin ilgisini çekti ve yeni dizi hakkında yapılan yorumlar da bu yönde oldu.

Fox TV, 9 Oğuz dizisi ile beraber tekrardan asker dizilerine dönüş yapmış oldu ve Savaşçı dizisinin hayranları yeni diziyi merakla araştırdı. Bu defa genç bir oyuncu kadrosu ile ekranlarda yer alacak olan yeni dizi Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak ve dizi yüksek reyting oranları almayı hedefleyecek. Daha önce büyük beğeni toplayan Savaşçı isimli televizyon dizisi projesinin senaristi Süleyman Çobanoğlu bu defa Dokuz Oğuz dizisinin hikayesini yazan kişi olarak adından söz ettirdi.

Projede Kubilay Aka başrol oyuncusu olacak ve karanlık lakabı ile Batur isimli karaktere hayat verecek. Cem Akyoldaş’ın yönetmenliğini yapacağı dizi seyirci grubu tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Kubilay Aka 1. fragmanı ile aksiyonunun hiç azalmayacağını gösteren Dokuz Oğuz dizisinde karanlık lakabı ile tanınan komutan Batur olarak hayranları karşısına çıkacak. Dizi projesinde Türkiye dışında hayatlarını devam ettiren Türk kökenli insanları çevrede bulunan tehditlerden korumak adına gerçekleşen mücadeleler anlatılacak.

Kubilay Aka ile Yasemin alanın başrolde yer alacağı Dokuz Oğuz isimli askeri dizinin oyuncu kadrosunda Deniz Işın, Tuncer Salman, Hakan Boyav, Kayhan Açıkgöz, Dağhan Tülegeç, Rami Narin, Serhan Onat, Taylan Meydan, Volkan Keskin, Mehmet Çevik ve Sahra Şaş yer alıyor. Kısa süre içerisinde Fox TV ekranlarında seyirci grubu ile buluşmak için son hazırlıklarını yapan Dokuz Oğuz isimli yeni dizi projesi seyirci grubu ile paylaştığı ilk görüntüleri ile adından söz ettirdi.