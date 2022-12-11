Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası Güncel Promosyonu Tavan Yaptı!

Garanti BBVA emekli maaş promosyon tutarını Aralık ayına özel güncelledi. Yeni rakam 7.500 TL'ye kadar ulaştı. Emeklilere özel sunulan faydaya ek EFT, havale ve FAST işlemleri ücretsiz şekilde gerçekleştirilebiliyor. Üstelik şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden emekli promosyon ödemeleri için kısa sürede başvuru sağlanabiliyor. Garanti BBVA’nın başlatmış olduğu promosyon kampanyası en fazla 6.000 TL'ye kadar geri ödemesiz nakit fırsatı sunuluyor. Bu rakama ek olarak 1.500 TL Bonus kazanılabiliyor. Toplamda 7.500 TL'ye kadar promosyon alınabiliyor.

Garanti BBVA Promosyon Ödeme Tablosu

Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Yapı Kredi online uygulama üzerinden ya da müşteri hizmetleri hattını arayarak maaş taşıma talebine iletebilir. İlk kez emekli olacaklar e-devlet platformunu kullanarak seçilecek olan bankayı Garanti BBVA olarak işaretlemesi gerekiyor. Emekli maaşı taşıma işlemleri banka müşterisi olmayanlar için ve ilk kez emekli olacaklar için şubeye giderek ancak tamamlanabiliyor. Farklı bankada bulunan kişilerin ise banka değişikliği talebine iletmesi gerekiyor. Alınacak olan emekli maaşı promosyon rakamları ise şu şekilde oluyor:

3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 3.600 TL

3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 4.200 TL

7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 5.400 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 6.000 TL

Yapı Kredi Promosyon Ödemesi

Yapı Kredi emekli maaş ödemeleri 7.500 TL'ye ulaştı. Özel emeklilik paketi kapsamında SSK, Bağ-kur ve Emekli sandığından güvencesi bulunanlar Yapı Kredi ile yüksek promosyondan faydalanabilecek. Yeni emekli olacakların SGK il müdürlüğü ile yapılacakları başvuru sonrasında e-devlet platformu üzerinden banka seçimini talep edebilmesi mümkündür. Promosyon alınabilmesi için ise bankaya gelinmesi gereklidir. Farklı bir bankada emekliliği bulunanlar Yapı Kredi'nin müşteri hizmetleri hattı olan 444 0 444 numaralı hattı arayarak maaş taşıma işlemlerini kısa sürede tamamlanabilir.

Yapı Kredi Promosyon Ödeme Tablosu

Şube üzerinden talep edecek olan kişilerin sadece kimlik kartını göstermesi yeterlidir. Alınacak aylık maaş tutarına göre promosyon rakamı değişebiliyor ve sonuna kadar geçerli kampanya kapsamında sunulan promosyon rakamları aşağıdaki tablodan takip edilebilir:

3.500 TL'ye kadar alınan emekli aylığına 4.200 TL

3.500 TL - 7.500 TL alınan emekli aylığına 5.000 TL Denizbank 5.000 TL Faizsiz Nakit Avans Kampanyasını Paylaştı!

7.500 TL ile 10.000 TL arasında alınan emekli aylığına 6.300 TL

10.000 TL ve üzeri alınan emekli aylığına 7.000 TL

Buna ek olarak iki aylık dönemde iki farklı fatura ödeme talimatı verildiğinde 200 TL ek kazanç elde ediliyor. 500 TL'ye kadar harcama yapanlar 300 TL ek kazanç sağlıyor. Toplamda 500 TL promosyon rakamına eklenerek hesaba tanımlanıyor.

İş Bankası Promosyon Ödemesi

Türkiye İş Bankası promosyon ödemelerinde ayrıcalıklı uygulamalarını başlatıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan ilk kez yararlanacaklar ya da farklı bir bankada emekliliği olanlar yararlanabilir. SSK, Bağ-kur ya da Emekli sandığı mensupları 7.500 TL'ye kadar geri ödemesiz emekli maaş promosyonundan yararlanabilir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan online uygulama üzerinden maaş taşıma işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor. Emekli maaşını taşıyarak emeklilik promosyonundan faydalanmak isteyenlerin İşcep uygulaması üzerinden başvuru yapabilmesi için şu adamları izlemesi gerekiyor:

İşCep uygulamasına giriş yapılır

Başvurular kategorisine gelinir

Emekli maaşı işlemleri alanına geçilir

Maaş taşıma ve talimat verme ile promosyon başvuru seçenekleri tek tek doldurularak süreç tamamlanır

Alınacak aylık emekli maaşına göre promosyon rakamı belirleniyor

3 yıl boyunca aynı bankada kalmak yeterli oluyor

İş Bankası Promosyon Ödeme Tablosu

Aşağıdaki tablo incelenerek alınacak olan promosyon rakamı üzerine bilgi sahibi olunabilir: