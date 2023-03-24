Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca Aşkı 6. Ayda Fotoğraflandı!

Magazin gündeminde iki ünlü ismin aşkı konuşuldu ve yapılan sosyal medya paylaşımı ile dedikodular alevlendi. Ayşe Kırca ile beraberlik yaşayan Doğu Demirkol yemek yemeye gittikten sonra bir sosyal medya paylaşımı ile pek çok habere konu oldu. Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı olan Ayşe Kırca ile Doğu Demirkol’un yaşadığı aşk ortaya çıktı. Çiftin 6 aydır beraberlik yaşadığı öğrenilirken paylaşılan fotoğraf ise magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Türkiye ile birlikte yurtdışında da çeşitli stand up gösterileri yapan Doğu Demirkol Ölümlü Dünya isimli projede Zafer karakterine hayat vermişti. Bu proje sayesinde komedyenler arasında özel bir konum elde eden ünlü isim Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı’ndaki performansı ile de ilgi çekmişti.

Ayşe Kırca'da merhum babası Levent Kırca ve annesi Oya Başar gibi oyunculuk mesleğini seçmişti ve New York Film Akademi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olması ile büyük başarılar elde etmişti. 2009 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali’nde sahne alan Ayşe Kırca bu günlerde ise Show TV dizisi olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli projede performans sergiliyor.

Doğu Demirkol kimdir, kaç yaşında, nereli, komedyen mi, mesleği ne, şarkısı var mı?

Ankara'da 6 Eylül 1988 yılında dünyaya gelen Aydın Doğu Demirkol oyuncu ve Türk komedyendir. Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir baba ile Mersinli avukat bir annenin oğlu olan Demirkol, Amasya'da Ortaokulu ve Ankara'da liseyi okumuştur. İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini gerçekleştiren Doğu Demirkol stand up gösterileri ile ismini geniş kitlelere duyurmuştur. 19 Mart 2022 tarihinde ise Kanal D'de izleyici ile buluşan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Doğu Demirkol bu sıralarda yaşadığı aşk ile adından söz ettirmektedir.