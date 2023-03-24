Camdaki Kız Türkan, Kocası Hayri’yi Nalan İle Gördü!

Hız kesmeden Kanal D'de devam eden Camdaki Kız dizisi 71. bölümünü bu gece izleyici ile buluşturdu. Her hafta perşembe gününde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanarak ekranlarda yayınlanan dizi yeni bölümleri ile merak uyandırıyor.

Hayri karakterini bir kadın ve iki çocuk ile gören Muzo onların yanlarına gitmiş ve Türkan'ın çay davetini geri çevirmeyerek içeriye girmişti. Diğer taraftan Sedat, eski eşi Nalan ile konuşmak konusunda çok diretmiş ve nihayetinde kendisini dinlettirmeyi başarmıştı. Cavit eniştesinden almış olduğu öğütler ile her şeyi kabullenmiş bir şekilde içinin ağırlığını döken Sedat düşündüklerini ona söyledi.

Hayri'nin Ailesi olan Türkan ve kızları ile tanışan Muzo ise şok içerisinde evden çıkmıştı ve Hayri'nin onunla konuşma isteğine yanıt vermemişti. Diğer taraftan Sedat'la konuşan Nalan ise duydukları karşısında büyük bir mutluluk yaşasa da bu durumun nedenini anlayamadı ve büyük bir naiflik ile Sedat'ın helalleşme isteğini kabul etti. Hayri ise Muzo'nun artık ailesinin varlığından haberdar olması sebebiyle büyük bir gerginlik yaşadı ve tüm sinirini Türkan'dan çıkarmaya başladı.

Öğrendiklerini Nalan'a anlatmak için onun yanına giden Muzo bunu başaramadı ve üzgün bir şekilde evine geri dönmeyi seçti. Nalan Hayri ile parkta buluşmak üzere anlaştı ve daha sonra Muzaffer de Hayri ile görüşmek istedi.

Hayri Muzo’ya durumu anlatmaya çalıştı ve haberi olmadan istemeden evlendiğini söyledi. Muzo ise Hayri’nin söylediklerine inanmadı ve ona karşı çok sinirlendi. Olanları Nalan’a anlatmak için iki gün süre veren Muzo, Hayri'den tamam yanıtını aldı. Yaşanan her şeye rağmen işleri yoluna koyacağına emin olan Hayri, Muzo’dan büyük hakaretler dinledi.

Sedat ise Nalan'dan boşanmasından sonra kendisini karmakarışık duygular içerisinde buldu ve ne istediğini bilemedi. Herkesin Nalan demesinden çok sıkılan Sedat, Nalan'ı artık düşünmemek için eski sevgililerinden birini arayarak görüşme ayarladı.