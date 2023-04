Dizi sektöründe kendini her zaman ispatlamış olan iki isim, Demet Özdemir ve Engin Akyürek. Bu iki isim her zaman televizyon dizi ve sinemalarda boy göstererek her zaman ilgiyle izlenen oyuncular oldular. Başarılı ve üstün performansları ile seyirciyi etkilemeyi başaran oyuncular, bu sefer de Adım Farah dizisi ile tekrardan kendilerini ispatlamış oldular. İlk bölümlerde istenilen ilgi gösterilmemiş olsa da, sonraki bölümlerde heyecanlı bekleyişler yerini almaya başladı. Adım Farah dizisinin, Farahı, İran dan kaçarak Türkiye ye yerleşir. Hasta olan çocuğu için zorluklara katlanmaktadır.

Mafya’nın manevi oğluna gönlünü veren Farah’ı ilerleyen günlerde neler beklediği merak konusu olmaya başladı. Bu hafta 8. Bölümü yayınlanacak olan filmde, Farah evleniyor. Kağıt üzerinde evlenecek olan ikili, fragmanlarda öyle olmadığını gösteriyor. Tahir Lekesiz, bu evliliğin kağıt üstünde kalmasını istemediğini söylüyor. Ayrıca Farah'ın değişimi de gözlerden kaçmıyor. Farah saçlarını, elbiselerini ve süslenmesine dikkat ediyor. Bu evlilikten sonra farklı bir Farah izleyecek seyirci.

Farah Evleniyor mu?

Adım Farah dizisi Çarşamba akşamları yayın akışını sürdürmektedir. Fox ekranlarında izleyici ile buluşan Adım Farah, 8. bölümde evleniyor. Tahir Lekesiz ile içten içe aşk yaşayan ikili, kağıt üzerinde olacak olan evliliği gerçek evliliğe dönüştürecekler. Farah bu evlilik ile dış görünüşüne dikkat etmeye başlayacak. Farah çocuğu için pek çok zorlu koşullara tek başına gelse de, artık bundan sonra ki hayatında Tahir Lekesiz in koruması altında olacak. Adım Farah dizisi reytingleri de oldukça yüksek gidiyor. Belli bir izleyici kitlesine ulaşan film, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yerini alıyor. Cannes MipTv fuarında yabancılar ile buluşan film, yurtdışı ilgisinin de artmasını hedefliyor.